中國信託證文心分公司教戰投資

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
中國信託證券文心分公司16日舉辦全新裝潢Reopen活動，並於即日起登場「投資展望說明會」系列活動。中國信託證券／提供 王奐敏
中國信託證券文心分公司16日舉辦全新裝潢Reopen活動，並於即日起登場「投資展望說明會」系列活動。中國信託證券／提供 王奐敏

中國信託證券文心分公司全新裝潢亮相，已於10月16日舉辦「Reopen感恩茶會」，並推出為期一周的「投資展望說明會」系列活動，提供客戶最新投資趨勢解析與全新服務體驗。

文心分公司煥新系列活動於10月16日下午2時由「感恩茶會」揭開序幕，現場備有精緻茶點，邀請在地客戶一同感受分公司全新裝修後的嶄新氛圍，期待此次活動能讓客戶透過與營業同仁的交流，深入感受中國信託證券在提升服務品質的用心與承諾。

隨著茶會揭開序幕，文心分公司將緊接著於16至22日展開為期五日的「投資展望說明會—Welcome Back！A Fresh Start」系列講座，由中國信託證券與子公司中國信託證券投顧等專業團隊舉辦，並邀請東海大學管理學院院長王凱立等重量級講師，針對全球經濟、利率政策、台股趨勢及身體保健等多元內容，帶來專業解析與投資建議。每場講座名額有限，報名參與者將能近距離與專業講師及團隊交流，掌握市場脈動趨勢。

中國信託證券表示，Reopen活動不僅象徵分公司邁入全新階段，也展現持續在地深耕、承諾提供優質服務的精神。為感謝客戶長期的支持，今年全面升級多家分公司裝潢，並於各據點陸續舉辦煥新Reopen系列活動，不僅象徵中國信託證券於在地服務的再出發，更是希望藉此向客戶傳遞品牌價值與承諾，感謝各地客戶長期的支持，誠摯邀請投資人蒞臨參與分公司煥新茶會及講座，後續活動詳情及講座報名請洽中國信託證券營業員，或至中國信託證券官網（https://www.ctbcsec.com/）及臉書「中國信託證券亮點讚」（https://ctbcsec.tw/fb_offical/news）。

