顯示卡風扇廠動力-KY（6591）看好輝達5000系列次世代顯示卡買氣，加上高階電競、AI PC換機潮，均將有望帶動風扇需求持續增溫，對本季營運樂觀。

動力前三季營收13.7億元，年增38.8%。動力指出，持續看好高階電競、AI PC與次世代顯示卡產品，帶動市場對高效能、高可靠散熱解決方案的需求，目前正積極出貨滿足客戶需求。

動力表示，相較於其他競爭同業，該公司擁有客製化風扇設計開發、高良率品質、供貨交期快速等優勢，有效滿足客戶對低耗能、低噪音及良好成本效益的需求，目前除消費性電子外，也跨足健身器材與車用等多元領域；其中，健身器材產品已陸續出貨，開始貢獻業績。

據悉，目前動力營收結構中，IT比重占比逾八成，並跨足無人機馬達市場，預計最快10月在台灣建置產線，待通過客戶驗證與試產後，最快明年投產。

展望未來，動力認為，第4季顯示卡銷售動能仍相當不錯，加上多元布局策略效益，有助營收結構更趨健康，從目前在手訂單來看，今年有望繳出亮眼成績單。