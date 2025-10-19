客戶分戶帳 券商新藍海

近年來，隨著主管機關持續開放並優化相關措施，證券商客戶分戶帳業務已成為國內證券市場發展的重要基石，展現出強勁的成長動能。分戶帳是在2015年2月4日開放，允許證券商在客戶同意下，將交割款項留存在證券商的交割專戶中，此舉不僅強化了證券商對客戶每日買賣額度的管理，也有效降低了客戶的違約風險。

在數位金融發展的浪潮下，線上開戶搭配分戶帳的模式已成為市場趨勢。此種模式極大地方便了年輕族群，根據統計，2025年6月年輕人開戶的比重已增加到66%。分戶帳讓投資人可以約定本人現有的銀行帳戶作為出入金帳號，開立證券戶時免去再開立銀行交割戶的麻煩，使交易更加便捷。

分戶帳的資金規模在各證券商的努力下逐年成長，截至2025年8月底，全市場餘額已達新台幣1,785億元。若從2019年的32億元計算，短短數年間，分戶帳的資金規模已實現驚人的成長51倍，充分體現了市場對此項業務的肯定與需求。

然而，與新台幣3.7兆元的證券劃撥存款餘額相比，分戶帳資金規模目前僅占其中的4.4%，這也意味著分戶帳業務仍擁有巨大的成長空間，成為券商積極開拓的新業務藍海。

券商公會表示，隨著分戶帳功能的持續優化，例如開放電子支付帳戶作為出入金管道、新增收付證券投資信託基金（含ETF）申購款項等，分戶帳的功能日趨完備。券商可以藉由分戶帳更深入了解客戶的投資屬性，並提供更全方位的理財服務。

未來，公會將繼續推動各證券商全面開辦分戶帳業務，並將分戶帳餘額作為客戶徵信與交易額度控管的重要依據，以期深化證券市場服務與發展。分戶帳的發展不僅有利於降低客戶違約風險，也能因應國際T+1交割趨勢，有助於接軌國際市場。