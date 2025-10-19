元山新廠完工 搶散熱商機

車用電子暨散熱廠元山（6275）高雄仁武廠完工，預估本月完成營運總部與辦公室搬遷作業，生產線與研發中心明年第2季前全面遷入，全力衝刺AI散熱商機。

元山仁武廠初步建設六條車用風扇與高階IT風扇自動化生產線，月產能上看120萬至150萬台，待機台進駐完畢後即可開始試產，預計2026上半年起放量貢獻營運，屆時將啟動新一階段整合與營運布局。

元山指出，隨著AI應用快速普及，該公司正調整產品組合策略，積極投入高階IT網通散熱解決方案開發，目前推出250kW／120kW Side Car（水對氣散熱方案）、1.4MW In-Row CDU等先進液冷散熱核心模組及關鍵零組件產品，期盼在AI浪潮下，鞏固主要供應商地位，為營收成長動能增添柴火。

展望未來，元山指出，該公司具備高度彈性自動化設備生產製程能力，能有效縮短學習曲線的陣痛期，加上部分競爭性產品已轉移回台生產，在手訂單掌握度高，今年營運樂觀可期。