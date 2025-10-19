RFID雙雄拓海外版圖

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

RFID雙雄永道-KY （6863）及韋僑今年營運表現不同調，永道-KY受到美國對等關稅不確定因素影響，業績衰退，將加速擴大美國市場布局，以力拚突破關稅干擾。

韋僑則是開拓利基及新興應用市場展現成果，營運穩步走揚。

RFID電子標籤廠永道-KY今年第3季合併營收8.21億元，季減11%，年減28.6%。在關稅干擾下，單季合併營收從去年第4季13.91億元的歷史新高，一路衰退至第3季的近八季新低。累計前三季合併營收28.89億元，年減10.3%，為史上同期次高。上半年稅後純益1.56億元，年減62.3%；每股純益2.09元，不如去年同期的5.58元。

為排除地緣政治影響，永道-KY加速海外布局，越南新廠一期已於上季完成，展開裝機試產及量產準備。並積極擴大美國市場布局，基於「美國製造」的考量，計劃今年底前於德州部署一至二條後段產線。

永道-KY今年初原規劃全年資本支出13.6億元，但因應關稅干擾市況，已下修資本支出目標至約11億元。上半年已執行一半，其餘部分將於年底前陸續完成。

永道-KY 專注於服務、零售、物流等產業，客戶涵括Uniqlo、Walmart、Decathlon、Unilver與東方航空等國內外企業，已開發出柔性抗金屬標籤等適用於醫療、化妝品、珠寶等新型零售應用。並在永續低碳標籤材料等進行研發創新，全球營運布局考量下，除既有的中國大陸廠與台灣廠外，越南興安省新廠建總投資額近20億元，一期工程已於第3季落成，朝全球年產能突破百億枚RFID目標邁進。

韋僑第3季合併營收4.05億元，季減0.8%，年增6.3%。累計前三季合併營收11.83億元，年增8.4%，是同期新高。韋僑2023年完成遷入新廠作業後，產能即呈逐步放量。

今年上半年稅後純益0.81億元，每股純益1.91元，與去年同期相當。韋僑認為，僅管大環境景氣變數多，但隨著RFID新應用陸續拓展，樂觀看待後市營運走升。

韋僑表示，RFID應用面持續蓬勃發展，韋僑將以天線設計、材料開發及客製化為主的全型態RFID標籤製程，瞄準利基及新興應用市場，向成為「RFID標籤解決方案領航者」目標邁進。

