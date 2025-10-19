傳蘋果折疊機砍成本 法人仍估新日興明年EPS上看11.4元

市場傳出蘋果折疊手機將大降軸承成本，單價降至70~80美元，遠低於市場預期，將壓縮供應鏈獲利預期，但國內大型法人機構認為，新日興（3376）與鴻海（2317）共組的進資公司，可望拿下逾六成相關訂單中，加上蘋果各款新品熱銷，估新日興明年每股獲利（EPS）可成長至11.4元。

法人機構表示，市場傳出蘋果摺疊手機進入量產後，將軸承單價降至70~80美元，低於市場預期的100~120美元，但預估其單價應不至於低至70~80美元，因此價格水準約為目前產業成熟、且未有設計大改的左右折軸承價格，蘋果軸承為首次製作，應會有較高價格，價格可能落於80~90美元，但仍低於市場原本預估的90~100美元。

若軸承單價降至80美元，假設2026年市場銷售600萬隻折疊iPhone iPhone，且由新日興與鴻海共組的合資可拿下訂單比重60%~65%估算，EPS可能受影響約0.5~1元，若降至70美元，EPS影響約1~1.5元。

不過，近期在消費產品Airpods Pro 3熱賣，加上蘋果第4季將推出平價款Macbook，2026年推出M5晶片的Macbook Pro跟Air，將有利營收與毛利率成長下，預估新日興2026年EPS上看11.4元，較今年的2.7元大幅成長。