傳蘋果折疊機砍成本 法人仍估新日興明年EPS上看11.4元
市場傳出蘋果折疊手機將大降軸承成本，單價降至70~80美元，遠低於市場預期，將壓縮供應鏈獲利預期，但國內大型法人機構認為，新日興（3376）與鴻海（2317）共組的進資公司，可望拿下逾六成相關訂單中，加上蘋果各款新品熱銷，估新日興明年每股獲利（EPS）可成長至11.4元。
法人機構表示，市場傳出蘋果摺疊手機進入量產後，將軸承單價降至70~80美元，低於市場預期的100~120美元，但預估其單價應不至於低至70~80美元，因此價格水準約為目前產業成熟、且未有設計大改的左右折軸承價格，蘋果軸承為首次製作，應會有較高價格，價格可能落於80~90美元，但仍低於市場原本預估的90~100美元。
若軸承單價降至80美元，假設2026年市場銷售600萬隻折疊iPhone iPhone，且由新日興與鴻海共組的合資可拿下訂單比重60%~65%估算，EPS可能受影響約0.5~1元，若降至70美元，EPS影響約1~1.5元。
不過，近期在消費產品Airpods Pro 3熱賣，加上蘋果第4季將推出平價款Macbook，2026年推出M5晶片的Macbook Pro跟Air，將有利營收與毛利率成長下，預估新日興2026年EPS上看11.4元，較今年的2.7元大幅成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言