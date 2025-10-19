快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

傳蘋果折疊機砍成本 法人仍估新日興明年EPS上看11.4元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

市場傳出蘋果折疊手機將大降軸承成本，單價降至70~80美元，遠低於市場預期，將壓縮供應鏈獲利預期，但國內大型法人機構認為，新日興（3376）與鴻海（2317）共組的進資公司，可望拿下逾六成相關訂單中，加上蘋果各款新品熱銷，估新日興明年每股獲利（EPS）可成長至11.4元。

法人機構表示，市場傳出蘋果摺疊手機進入量產後，將軸承單價降至70~80美元，低於市場預期的100~120美元，但預估其單價應不至於低至70~80美元，因此價格水準約為目前產業成熟、且未有設計大改的左右折軸承價格，蘋果軸承為首次製作，應會有較高價格，價格可能落於80~90美元，但仍低於市場原本預估的90~100美元。

若軸承單價降至80美元，假設2026年市場銷售600萬隻折疊iPhone iPhone，且由新日興與鴻海共組的合資可拿下訂單比重60%~65%估算，EPS可能受影響約0.5~1元，若降至70美元，EPS影響約1~1.5元。

不過，近期在消費產品Airpods Pro 3熱賣，加上蘋果第4季將推出平價款Macbook，2026年推出M5晶片的Macbook Pro跟Air，將有利營收與毛利率成長下，預估新日興2026年EPS上看11.4元，較今年的2.7元大幅成長。

蘋果 新日興 EPS

延伸閱讀

家樂福開賣青森蘋果 主打品種最多、量最大 買指定禮盒再送蘋果吊飾

庫克：蘋果 AI 加速引進大陸 外界預期還在等監管部門批准

金鐘60／最辣小龍女堅挺雙峰現身！潘迎紫人未到蘋果燈先到

與蘋果CEO會面 何立峰：希望庫克等人擔任中美關係「橋梁紐帶」

相關新聞

華邦電第4季業績可望更上層樓 明年營收挑戰千億

記憶體市況火熱，華邦電董事長焦佑鈞昨（18）日表示，AI熱潮造成產能排擠效應，台灣廠商調整策略資源，抓住高價值機會；總經...

華邦電布局邊緣運算 AI 準備好了

華邦電面對DDR4強勁需求，採取多重策略應對，除了本業暢旺，也積極布局邊緣運算AI，特別是其Cube架構技術，總經理陳沛...

緯創揪趨勢科技 設AI轉型工廠

緯創（3231）衝刺AI業務，集團旗下緯創數技昨（17）日與資安大廠趨勢科技簽署合作意向書，雙方以AI基礎架構與系統整合...

微星拓版圖 衝電競業務

微星（2377）衝刺電競業務，昨（17）日宣布攜手Red Bull League of Its Own，成為官方主機與筆...

全新雙引擎 成長動能強

磊晶廠全新（2455）受惠於AI帶動光通訊市場需求，加上上游關鍵材料缺貨問題緩解，重啟營運成長動能。法人分析，光電子、光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。