台灣電路板產業國際展會即將開展 法人：重點關注這6間台廠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

第26屆台灣電路板產業國際展會(TPCA Show 2025)將於22日至24日在台北南港展覽館一館開展，國際構裝暨電路板研討會(IMPACT 2025)亦於21日至24日同期舉辦。法人表示，重點關注台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）、金居（8358）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等廠商。

今年展會主題聚焦於 AI 應用從資料中心延伸至邊緣裝置所帶來的技術挑戰與新機會，展示內容包括載板與高階電路板製造、封裝視界、智聯製造、次世代核心、高速邊緣、車用科技、綠能科技及智慧工廠等，並強調半導體封裝、PCB、載板及相關技術在實現高效能與低功耗解決方案中的核心作用。

在 AI PCB 規格及效能需求持續發展下，預期 PCB、CCL 及其核心材料的升級發展將是展場重點。

法人認為，2025年台灣電路板產業國際展會重點將聚焦於 PCB 核心材料 CCL 及其上游原料包括銅箔、玻纖布、樹脂的升級趨勢；另外，先進封裝技術促使 IC 載板朝更高層數更大尺寸方向升級，並驅動半導體與 PCB 供應鏈更加緊密。

PCB 半導體

