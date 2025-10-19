快訊

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

華邦電布局邊緣運算 AI 準備好了

經濟日報／ 記者李孟珊／南投報導

華邦電（2344）面對DDR4強勁需求，採取多重策略應對，除了本業暢旺，也積極布局邊緣運算AI，特別是其Cube架構技術，總經理陳沛銘指出，預計邊緣運算AI（Edge AI）技術將在2026年下半年有顯著進展，2027年成為主要業務。

針對產能規劃，陳沛銘說明，華邦電高雄廠目前月產能1.5萬片，廠區計畫最高可達2.7萬片，10月底董事會將敲定新投資計畫，預計明年下半年擴產。

至於因應市場對DDR4的強勁需求，華邦電正採取多重策略應對，首先是公司已完成16奈米製程的CPR（Conditional Protection Release），正從20奈米製程遷移至16奈米，在維持既有晶圓片數不變下，可使單片晶圓顆粒產出增加約30%。

其次是儘管製程微縮提升產出，但產能仍不足，公司正著手增加晶圓片數，新投資計畫由於新機器交期約需九個月至一年，預計產能擴充效益最快於2026年第3季後實現。

陳沛銘強調，16奈米首批8G產品正在送樣，預計2026年第1季末或第2季初開始小量投產，由於DRAM生產周期長，意味市場缺口在明年第1季仍將持續。

華邦電也積極布局Edge AI，特別是Cube架構技術，該架構與HBM不同，樂觀看待Edge AI技術將在2026年下半年有顯著進展，並在2027年成為主要業務。

AI 華邦電 奈米

延伸閱讀

董事長焦佑鈞：台廠移美是趨勢 華邦電布局設計銷售

美製AI晶片里程碑！黃仁勳訪台積鳳凰城廠 宣布首片Blackwell晶圓問世

台積在台投資計畫不變

外資買超117億元！買超華邦電、鴻海最多 台積電收1485元天價卻遭賣超

相關新聞

華邦電第4季業績可望更上層樓 明年營收挑戰千億

記憶體市況火熱，華邦電董事長焦佑鈞昨（18）日表示，AI熱潮造成產能排擠效應，台灣廠商調整策略資源，抓住高價值機會；總經...

華邦電布局邊緣運算 AI 準備好了

華邦電面對DDR4強勁需求，採取多重策略應對，除了本業暢旺，也積極布局邊緣運算AI，特別是其Cube架構技術，總經理陳沛...

緯創揪趨勢科技 設AI轉型工廠

緯創（3231）衝刺AI業務，集團旗下緯創數技昨（17）日與資安大廠趨勢科技簽署合作意向書，雙方以AI基礎架構與系統整合...

微星拓版圖 衝電競業務

微星（2377）衝刺電競業務，昨（17）日宣布攜手Red Bull League of Its Own，成為官方主機與筆...

全新雙引擎 成長動能強

磊晶廠全新（2455）受惠於AI帶動光通訊市場需求，加上上游關鍵材料缺貨問題緩解，重啟營運成長動能。法人分析，光電子、光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。