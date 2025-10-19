華邦電第4季業績可望更上層樓 明年營收挑戰千億

記憶體市況火熱，華邦電（2344）董事長焦佑鈞昨（18）日表示，AI熱潮造成產能排擠效應，台灣廠商調整策略資源，抓住高價值機會；總經理陳沛銘說，DRAM供需出現結構性改變，DDR4市場短缺短期難以緩解，2026年希望成為第七家半導體千億營收企業。

展望後市，陳沛銘認為，第3季整體營運樂觀，第4季業績可望更上層樓，2026年營收將挑戰1,000億元。

華邦電昨日在暨南大學舉辦家庭日活動，焦佑鈞出席並接受媒體採訪，他認為下半年記憶體市況不錯，對未來審慎看待，因為世界變化太快，三個月前後的市場氛圍截然不同，仍許多不確定性，如232條款及美國利率走勢。

焦佑鈞直言，這波記憶體供不應求，主要是AI造成的產能排擠效應，因AI需求過於強勁，導致產能被排擠。此現象不僅發生在單一公司，而是台灣產業界普遍狀況，且由於AI帶來的價值較高，許多廠商正調整策略與資源應對，這對走在科技前沿的台灣而言，是個幸運的機會。

觀察整體記憶體產業，陳沛銘分析，DRAM市場需求升溫，並非僅是景氣循環，而是源於結構性的改變，核心原因在國際三大DRAM製造商正積極轉向先進製程，例如12奈米及以下節點，然12奈米、11奈米，甚至13奈米、14奈米等精細製程節點，為了彌補設計上的缺陷，都需要配置所謂的錯誤校正電路（ECC Circuit）。

陳沛銘說，根據JEDEC的DDR4標準（Jteck standard），DDR4產品不允許包含ECC電路，這意味一旦三大廠轉進13奈米以下製程，將無法回頭生產DDR4。

這使得DDR4供應生產線大幅萎縮，市場上只剩下少數廠商，目前看來僅有華邦電及南亞科兩家公司持續供貨。

陳沛銘直說，7月已感受到客戶需求回溫跡象，很多客戶開始洽談長時間訂單，並成功打進部分以前無法接觸的客戶，且當前DRAM三大供應商三星、SK海力士及美光積極搶進高頻寬記憶體（HBM）及DDR5，無法回頭生產DDR4，雖然部分客戶會升級改採DDR5，不過DDR4缺口短期恐難以緩解。