緯創揪趨勢科技 設AI轉型工廠

經濟日報／ 記者吳凱中彭慧明／台北報導

緯創（3231）衝刺AI業務，集團旗下緯創數技昨（17）日與資安大廠趨勢科技簽署合作意向書，雙方以AI基礎架構與系統整合能力、整合資安技術，成立全價值鏈全球AI轉型工廠「Magna AI」，為全球企業與組織提供AI驅動的顧問、建構、整合與營運服務。

趨勢科技指出，Magna AI結合緯創數技在AI硬體與系統整合的實力與趨勢科技整合輝達（NVIDIA）NIM微服務的AI軟體與資安平台技術的領導優勢，其「AI工廠模式」提供安全、端到端的AI平台，助力企業快速構建並部署下一代AI智能工廠。

展望後市，緯創AI伺服器業務維持先前看法，今年第4季預料為全年出貨最高峰；筆電第4季出貨受到季節性因素影響，將季減個位數，2025年全年出貨預估成長率從年增個位數百分比上修為年增雙位數百分比；桌機和顯示器第4季出貨都會比第3季好。

