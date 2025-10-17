快訊

李長榮化工預定轉讓1.16萬張榮科股票 交易總金額最高8.1億元

經濟日報／ 記者任君翔／即時報導
李長榮化工總經理劉文龍。記者謝柏宏／攝影
李長榮化工總經理劉文龍。記者謝柏宏／攝影

榮科（4989）17日代母公司李長榮化工公告，預定轉讓榮科11,600張持股，脫售後持股尚有5.01萬張股票；以每股交易價格25-70元自今年10月20日至11月19日，交易總金額約2.9億-8.1億元。

榮化於今年9月時曾公告轉讓榮科1.99萬張股票，據先前公開資訊指出，榮化售出榮科持股，主要用於充實營運資金。榮科為PCB上游銅箔材料供應商，產品主要供應國內、外印刷電路板業及銅箔基板業所需相關種類之電解銅箔。

榮化近期積極布局電子材料，公開消息指出，旗下如無氟透明聚醯亞胺（CPI）以及高階碳氫合物系列產品，支援全球顯示器及AI科技、高速運算等前瞻應用，能滿足高階顯示器、車用顯示與各類終端摺疊式裝置的需求，未來可望取代玻璃蓋板用於大尺寸可撓式電子裝置的應用。

榮化也正加速搶進半導體材料市場，總經理劉文龍日前宣布，跟隨台積電（2330）腳步，赴美國亞利桑那州設立電子級異丙醇（EIPA）廠，預期今年年底動工、期待2028年竣工，並預期未來EIPA、無氟透明聚醯亞胺（CPI）以及高階碳氫合物系列三大新產品，都將考慮在美生產。

此外，榮化日前也發布全新半導體製程濕式配方「LCY Advanced Formulations」。榮化表示，該產品專為先進封裝應用打造，具備卓越清洗效能、高安全性及永續創新等三大核心優勢，全面支援晶圓與封裝清洗製程，提升良率與製程穩定性。

李長榮化工 顯示器 半導體

