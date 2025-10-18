微星拓版圖 衝電競業務
微星（2377）衝刺電競業務，昨（17）日宣布攜手Red Bull League of Its Own，成為官方主機與筆電合作夥伴，在賽事中支援電競產品，強化與電競社群連結，擴大電競產業影響力。
展望後市，法人指出，年底歐美黑五、耶誕銷售旺季到來，微星電競業務業績有望續強。
微星先前表示，輝達（NVIDIA）RTX 50系列產品上半年陸續推出，新品滲透需要三到六個月的轉換期，預期第3季後產品線會逐步替換至新產品，主力市場歐美下半年進入旺季，有望進一步推升電競業務的需求。
微星先前公布9月營收195.5億元，月增3.8%，年減1.3%；累計今年前三季營收為1,726億元，年增1.9%，為同期新高。
