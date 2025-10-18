微星拓版圖 衝電競業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

微星（2377）衝刺電競業務，昨（17）日宣布攜手Red Bull League of Its Own，成為官方主機與筆電合作夥伴，在賽事中支援電競產品，強化與電競社群連結，擴大電競產業影響力。

展望後市，法人指出，年底歐美黑五、耶誕銷售旺季到來，微星電競業務業績有望續強。

微星先前表示，輝達（NVIDIA）RTX 50系列產品上半年陸續推出，新品滲透需要三到六個月的轉換期，預期第3季後產品線會逐步替換至新產品，主力市場歐美下半年進入旺季，有望進一步推升電競業務的需求。

微星先前公布9月營收195.5億元，月增3.8%，年減1.3%；累計今年前三季營收為1,726億元，年增1.9%，為同期新高。

延伸閱讀

國產署盤點出土地要給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

李四川籲新壽委託第三方鑑價 讓輝達北士科案「往前走」

李四川再喊話新壽 尋第3方鑑價提合意解約條件

李四川：輝達不可能買標的物付兩邊錢 籲新壽同意第三方鑑價

相關新聞

緯創揪趨勢科技 設AI轉型工廠

緯創（3231）衝刺AI業務，集團旗下緯創數技昨（17）日與資安大廠趨勢科技簽署合作意向書，雙方以AI基礎架構與系統整合...

李長榮化工預定轉讓1.16萬張榮科股票 交易總金額最高8.1億元

榮科（4989）17日代母公司李長榮化工公告，預定轉讓榮科11,600張持股，脫售後持股尚有5.01萬張股票；以每股交易...

微星拓版圖 衝電競業務

微星（2377）衝刺電競業務，昨（17）日宣布攜手Red Bull League of Its Own，成為官方主機與筆...

全新雙引擎 成長動能強

磊晶廠全新（2455）受惠於AI帶動光通訊市場需求，加上上游關鍵材料缺貨問題緩解，重啟營運成長動能。法人分析，光電子、光...

可成再出手 擬斥資68億元買回庫藏股3.15萬張

機殼大廠可成今天公告，董事會通過實施庫藏股，擬大手筆斥資不超過新台幣68億元，買回自家公司股票3.15萬張

景碩自結8月獲利年增逾157%、EPS為0.4元

載板廠商景碩（3189）今日應主管機關要求公布自結數字，自結8月獲利年增逾157%，單月EPS為0.4元，單月獲利表現已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。