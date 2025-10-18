全新雙引擎 成長動能強

磊晶廠全新（2455）受惠於AI帶動光通訊市場需求，加上上游關鍵材料缺貨問題緩解，重啟營運成長動能。法人分析，光電子、光通訊兩大事業體穩健成長與需求爆發，未來兩年獲利可期。

法人指出，全新第2季營運曾因上游磷化銦基板供應吃緊而面臨出貨壓力，影響光電子事業表現，導致單季每股純益為0.41元。但下半年磷化銦基板供貨緩解，公司積極開拓德系、英系、法系、日系等其他基板供應源，7月通過客戶認證，為光電子事業未來強勁發展奠定基礎。第3季EPS估計可達1.15元，年增率達47％。

法人表示，全新在專業MOCVD磊晶代工領域具備領導地位，加上微電子事業受惠國際客戶砷化鎵磊晶訂單穩定，5G及WiFi 7規格升級持續帶動手機PA用量增加，可望維持穩健貢獻。

業界分析，全新最大成長動能來自光電子事業，由於AI伺服器對資料傳輸速度的要求不斷提高，公司生產的磷化銦雷射二極體（LD）及光偵測器（PD）元件成為市場關鍵。

光通訊模組部分，市場從400G加速朝800G滲透的趨勢，及未來1.6T產品的布局，採用100Gbps通道數呈倍數增長，使元件需求爆發性成長。