快訊

金鐘60／大S驟逝8個月…小S突缺席星光大道 全網哭：太可惜

毛孩家庭來看！伊萊克斯推「寵物抗敏空氣清淨機」 輕鬆捕捉浮毛、降低過敏原

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

可成再出手 擬斥資68億元買回庫藏股3.15萬張

中央社／ 台北17日電
金屬機殼大廠可成董事長洪水樹。圖／聯合報系資料照片
金屬機殼大廠可成董事長洪水樹。圖／聯合報系資料照片

機殼大廠可成今天公告，董事會通過實施庫藏股，擬大手筆斥資不超過新台幣68億元，買回自家公司股票3.15萬張。

可成表示，此次擬自集中交易市場買回公司股份，並辦理銷除股份，希望藉此維護公司信用及股東權益。可成擬自10月18日至12月17日止，於每股價格125.5元至277.5元區間內，買回自家公司股票3.15萬張，占公司已發行股數比重達5.05%。

可成2020年以14.27億美元（當時約新台幣428億元）出售泰州廠予中國藍思科技，退出蘋果iPhone手機機殼供應鏈，公司手中現金充沛，近3年已多次實施庫藏股。包括2025年5月26日至6月13日，買回庫藏股約2.54萬張，執行率77%；2024年12月23日至2025年2月19日，買回庫藏股約3.12萬張，執行率92%；2023年2月1日至3月31日，買回庫藏股約3.41萬張，執行率95%。

營運方面，可成近年積極開拓新領域，瞄準醫療器材、半導體設備、航太零組件等3大新事業，可成董事長洪水樹日前表示，今年相關新事業營收占比希望挑戰2位數。

可成 庫藏股

延伸閱讀

信立、世紀收購星雲 達陣

NBA／柯林斯24分、保羅10助攻 快艇3大新援聯手開火退國王

瀚宇博庫藏股提前達陣

0050申購台積電不需買進、交易成本低於006208！Ffaarr：但後者也不會吃虧

相關新聞

景碩自結8月獲利年增逾157%、EPS為0.4元

載板廠商景碩（3189）今日應主管機關要求公布自結數字，自結8月獲利年增逾157%，單月EPS為0.4元，單月獲利表現已...

可成再出手 擬斥資68億元買回庫藏股3.15萬張

機殼大廠可成今天公告，董事會通過實施庫藏股，擬大手筆斥資不超過新台幣68億元，買回自家公司股票3.15萬張

台股拉回修正 下跌345點收27,302點 台積電下挫35元收1,450元

台股17日拉回修正，早盤以27,399點開出後，終場收在27,302點，下跌345點，跌幅1.25%，成交量達5,329...

GB200/300出貨預期樂觀 法人：台廠相關供應鏈出貨有望大增

受GPU與ASIC伺服器推動台灣電子硬體產業9月營收強勁成長，其中多數AI伺服器供應鏈第3季營收季增皆逾20%，包括緯穎...

仁寶一站式整合解決方案於 OCP 粉墨登場 吸引買盤進駐

仁寶（2324）17日展現上攻決心，在加權指數回檔200點的情況下仍逆勢上衝，早盤一度漲逾8%，股價暫報33.55元，漲...

李培瑛喊「明年也很不錯」！南亞科觸及漲停挺進百元 二軍隨大盤休憩

台積電（2330）法說後ADR周四下跌1.6%、收299.84美元，17日股價隨之開低下跌逾2%，台股也震盪跌逾200點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。