可成再出手 擬斥資68億元買回庫藏股3.15萬張

機殼大廠可成今天公告，董事會通過實施庫藏股，擬大手筆斥資不超過新台幣68億元，買回自家公司股票3.15萬張。

可成表示，此次擬自集中交易市場買回公司股份，並辦理銷除股份，希望藉此維護公司信用及股東權益。可成擬自10月18日至12月17日止，於每股價格125.5元至277.5元區間內，買回自家公司股票3.15萬張，占公司已發行股數比重達5.05%。

可成2020年以14.27億美元（當時約新台幣428億元）出售泰州廠予中國藍思科技，退出蘋果iPhone手機機殼供應鏈，公司手中現金充沛，近3年已多次實施庫藏股。包括2025年5月26日至6月13日，買回庫藏股約2.54萬張，執行率77%；2024年12月23日至2025年2月19日，買回庫藏股約3.12萬張，執行率92%；2023年2月1日至3月31日，買回庫藏股約3.41萬張，執行率95%。

營運方面，可成近年積極開拓新領域，瞄準醫療器材、半導體設備、航太零組件等3大新事業，可成董事長洪水樹日前表示，今年相關新事業營收占比希望挑戰2位數。