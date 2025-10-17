台股拉回修正 下跌345點收27,302點 台積電下挫35元收1,450元

台股17日拉回修正，早盤以27,399點開出後，終場收在27,302點，下跌345點，跌幅1.25%，成交量達5,329億元，櫃買指數收261.2點，跌幅0.85%，台積電（2330）收1,450元，下跌35元。

盤面上類股以玻陶、電子零組件、電器電纜、半導體、電機機械、電子通路、資訊服務等較為弱勢，另外塑膠、油電燃氣、觀光、水泥、其他電子、貿易百貨等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有瀚宇博（5469）、弘塑（3131）、建準（2421）、系統電（5309）、旺矽（6223）、亞翔（6139）、聖暉*（5536）、強茂（2481）、創見（2451）、致茂（2360）、中光電（5371）、昇陽半導體（8028）、健策（3653）、嘉澤（3533）、萬潤（6187）、智邦（2345）、尖點（8021）等。

而量大強勢的則有，品安（8088）、凱美（2375）、南亞科（2408）、力旺（3529）、至上（8112）、貿聯-KY（3665）、愛普*（6531）、華新科（2492）、仁寶（2324）、台塑（1301）、美時（1795）、和碩（4938）、康舒（6282）、光聖（6442）、國巨*（2327）、力積電（6770）、景碩（3189）、日月光投控（3711）等。

統一投顧表示，台積電法說報喜、貝森特15日表示關稅休戰換陸稀土鬆綁、Fed理事米倫喊一次降息2碼、台灣複材低碳循環聯盟16日宣告成立，眾利多因素有望帶動台股持續往2萬8關卡邁進；惟台積電ADR小跌1.6%、美地區銀行Zions爆雷、輝達總部卡關，仍干擾投資人情緒，預期指數高檔震盪且波動加大。

操作上建議穩健布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。