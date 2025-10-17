快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

GB200/300出貨預期樂觀 法人：台廠相關供應鏈出貨有望大增

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

受GPU與ASIC伺服器推動台灣電子硬體產業9月營收強勁成長，其中多數AI伺服器供應鏈第3季營收季增皆逾20%，包括緯穎（6669）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、台達電（2308）、金像電（2368）、與智邦（2345）等，法人表示，展望預期第4季GB200/300機櫃為供應鏈主要營收動能，因此台廠作為主要其主要的供應鏈將有望受惠。

法人指出，展望第4季，預期GB200/300機櫃組裝更順暢，全球出貨量達1.1-1.3萬櫃，帶動2025全年出貨達2.3-2.5萬櫃，因第3季進度略微落後而略低於原估之2.7-2.8萬櫃，因此GB200/300機櫃為供應鏈主要營收動能，而ASICAI伺服器面臨轉換期，短期營收動能趨緩。

此外，OpenAI近期宣布與Nvidia、AMD及博通策略合作，共同建置次世代AI基礎設施，總算力規模達26GW，預計明年下半年開始部署，首波包括1GW採用Nvidia Vera Rubin平台與1GW AMD MI450 GPU。

且美國Stargate專案與歐洲多個主權AI建置計畫需求強勁。此將強化AI伺服器的需求持續成長，不僅於Nvidia的GPU平台，亦包括AMD的GPU與ASIC晶片，將有利於台灣AI伺服器供應鏈。正向看待2026年GB系列機櫃出貨量可望年倍增至5.5-6萬櫃，其中GB200/300比重將占整體需求70-80%。

iPhone及PC部分，預期2026年Windows11升級與AIPC帶動全球PC出貨量年增2%。此外，iPhone17基礎款需求強勁，預估供應鏈備貨量有望從8-9千萬支上修至接近9千萬支，2025年iPhone出貨有望優於原估之年持平。

