仁寶一站式整合解決方案於 OCP 粉墨登場 吸引買盤進駐

仁寶（2324）17日展現上攻決心，在加權指數回檔200點的情況下仍逆勢上衝，早盤一度漲逾8%，股價暫報33.55元，漲幅5.49%。在這次的 OCP 全球高峰會（OCP Global Summit 2025）上，仁寶展示了其面向未來資料中心的完整藍圖，提出涵蓋運算、記憶體與散熱的一站式整合解決方案，成為市場關注的焦點。

此次展示重點之一，聚焦在運算快速連結（CXL）與遠端直接記憶體存取（RDMA）技術在 AI記憶體擴展上的應用，以因應大型語言模型訓練與高效能運算等工作負載所面臨的龐大記憶體瓶頸。透過這種特殊協定，伺服器在同一機架內透過統一快取格式，讓不同運算元件如CPU、GPU之間能夠直接存取彼此間的記憶體，使 CPU與 GPU得以突破高頻寬記憶體（HBM）的限制，在支援快取一致性的架構設計中實現高速協同運算。

在此架構中，系統透過 PCIe介面，於GPU記憶體與儲存層之間建立直接資料通道。結合智慧型直接內存訪問（DMA）卸載與低延遲資料傳輸設計，讓傳統固態硬碟儲存得以轉化為具記憶體延伸屬性的儲存層，使資料能以接近主記憶體的速度即時存取，同時降低 CPU 的運算負載。其概念類似於擁有一個熟悉掌握所有資料位置的秘書，能夠在第一時間將你要的資料送至面前，省去你找資料的時間。

此外，遠端直接記憶體存取(RDMA)技術可透過高速互連網路協定（InfiniBand）或乙太網路融合遠端直接記憶體存取（RoCE），在伺服器與資料中心間直接搬移資料，實現大規模記憶體彈性配置與資源共享化，實現跨節點的高速資料流通。

透過這些關鍵技術的整合，重新定義了 AI 資料中心的資料流通架構，打造出一個統一、可重構且高能效的基礎設計，協助資料中心從現有的 PCIe 架構，演進至以GPU 直接儲存技術與CXL架構 以為核心的下一代高效運算平台。

仁寶電腦基礎架構事業群副總經理張耀文表示：「透過本次完整展示，仁寶展現了從現有基礎架構邁向未來資料中心的明確且務實路徑，彰顯其作為真正系統整合者的角色, 不僅是技術供應商，更是企業數位轉型旅程中的長期策略夥伴。」