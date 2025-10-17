快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

仁寶一站式整合解決方案於 OCP 粉墨登場 吸引買盤進駐

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

仁寶（2324）17日展現上攻決心，在加權指數回檔200點的情況下仍逆勢上衝，早盤一度漲逾8%，股價暫報33.55元，漲幅5.49%。在這次的 OCP 全球高峰會（OCP Global Summit 2025）上，仁寶展示了其面向未來資料中心的完整藍圖，提出涵蓋運算、記憶體與散熱的一站式整合解決方案，成為市場關注的焦點。

此次展示重點之一，聚焦在運算快速連結（CXL）與遠端直接記憶體存取（RDMA）技術在 AI記憶體擴展上的應用，以因應大型語言模型訓練與高效能運算等工作負載所面臨的龐大記憶體瓶頸。透過這種特殊協定，伺服器在同一機架內透過統一快取格式，讓不同運算元件如CPU、GPU之間能夠直接存取彼此間的記憶體，使 CPU與 GPU得以突破高頻寬記憶體（HBM）的限制，在支援快取一致性的架構設計中實現高速協同運算。

在此架構中，系統透過 PCIe介面，於GPU記憶體與儲存層之間建立直接資料通道。結合智慧型直接內存訪問（DMA）卸載與低延遲資料傳輸設計，讓傳統固態硬碟儲存得以轉化為具記憶體延伸屬性的儲存層，使資料能以接近主記憶體的速度即時存取，同時降低 CPU 的運算負載。其概念類似於擁有一個熟悉掌握所有資料位置的秘書，能夠在第一時間將你要的資料送至面前，省去你找資料的時間。

此外，遠端直接記憶體存取(RDMA)技術可透過高速互連網路協定（InfiniBand）或乙太網路融合遠端直接記憶體存取（RoCE），在伺服器與資料中心間直接搬移資料，實現大規模記憶體彈性配置與資源共享化，實現跨節點的高速資料流通。

透過這些關鍵技術的整合，重新定義了 AI 資料中心的資料流通架構，打造出一個統一、可重構且高能效的基礎設計，協助資料中心從現有的 PCIe 架構，演進至以GPU 直接儲存技術與CXL架構 以為核心的下一代高效運算平台。

仁寶電腦基礎架構事業群副總經理張耀文表示：「透過本次完整展示，仁寶展現了從現有基礎架構邁向未來資料中心的明確且務實路徑，彰顯其作為真正系統整合者的角色, 不僅是技術供應商，更是企業數位轉型旅程中的長期策略夥伴。」

記憶體 仁寶

延伸閱讀

神盾旗下IP廠乾瞻 發表最新3奈米 UCIe 高速傳輸介面技術

台股半導體ETF 衝高價

就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

記憶體漲價循環的指標股─十詮

相關新聞

李培瑛喊「明年也很不錯」！南亞科觸及漲停挺進百元 二軍隨大盤休憩

台積電（2330）法說後ADR周四下跌1.6%、收299.84美元，17日股價隨之開低下跌逾2%，台股也震盪跌逾200點...

AI 資本聯盟成形 台供應鏈爆發

近期OpenAI、NVIDIA、AMD、Tesla等AI巨頭間的交叉持股與深度合作持續發酵，推升全球AI基建與推理晶片需...

合勤控跳空漲停 第3季獲利亮眼助攻

網通大廠合勤控（3704）16日公布自結第3季財報，毛利率及每股純益1.37元，超乎市場預期，更帶動前三季轉虧為盈，激勵...

盛群煙霧報警應用 火熱

微控制器廠盛群（6202）於昨（16）日舉行新產品發表會，總經理蔡榮宗透露，煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關...

敦吉2025年拚連五年賺半股本

零組件暨通路商敦吉 （2459）今年前三季獲利小幅增長，法人預期，公司今年全年獲利表現應可延續佳績，連續五年都賺超過半個...

合勤控第3季每股賺1.37元

網通廠合勤控（3704）昨（16）日公布第3季財報，受惠產品優化，單季毛利率逼近三成，創14年來新高，每股純益1.37元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。