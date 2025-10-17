李培瑛喊「明年也很不錯」！南亞科觸及漲停挺進百元 二軍隨大盤休憩

台積電（2330）法說後ADR周四下跌1.6%、收299.84美元，17日股價隨之開低下跌逾2%，台股也震盪跌逾200點。記憶體族群人氣不墜，DRAM雙雄穩坐台股成交量冠亞軍，南亞科（2408）股價更二戰百元關卡、觸及漲停104元，帶動華邦電（2344）一度逼近45元，力積電（6770）開低走高逾4%、重返30元關卡之上；但模組廠近日已拉出一波漲勢，今日多數個股隨大盤休息，宇瞻（8271）也在改寫117.5元盤中新天價後，頻頻翻黑。整體呈現跌多漲少的局勢。

南亞科總經理李培瑛日前在法說會上，罕見釋出強烈樂觀展望，為市場信心再添柴火，吸引三大法人16日聯手回補31,254張，激勵早盤股價觸及漲停104元，成為盤面撐盤要角之一。

李培瑛指出，近期客戶長單需求明顯升溫，DDR4供需缺口「有點大」。在產品平均單價（ASP）於第三季季增約40%的基礎上，第四季價格仍將維持上揚趨勢，帶動毛利率與獲利同步看俏。李培瑛更明確強調：「明年也會是很不錯的一年。」

產業面上，記憶體產業迎來強勁復甦訊號！據法人觀察，在產業巨頭美光、三星與海力士等三大原廠持續採取策略性減產下，市場供給結構趨緊。其中，DDR4現貨價已超越DDR5，出現了「價格倒掛」現象，不僅反映出第二季以來模組廠積極回補庫存的強勁力道，也預示著隨著新品驗證在第三季陸續完成，DDR4的合約價有望跟進補漲。

法人進一步分析，日前原廠的停止報價、以及將產品壽命終止（EOL）時程延後等動作，皆是供給緊俏的明確信號。預期在原廠控盤下，記憶體價格漲勢甚至有望延續至明年。

股價表現上，觀察主要個股10月以來波段漲幅。南亞科近4成、華邦電達近3成；宇瞻超過55%、十銓（4967）漲近43%、群聯（8299）漲約21%，威剛（3260）與廣穎（4973）漲約2成、力積電與晶豪科（3006）漲約18%。