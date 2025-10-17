AI 資本聯盟成形 台供應鏈爆發

近期OpenAI、NVIDIA、AMD、Tesla等AI巨頭間的交叉持股與深度合作持續發酵，推升全球AI基建與推理晶片需求，帶動台灣AI供應鏈續漲。野村投信表示，AI推動的創新科技仍是第4季布局主軸，台股具備基本面與資金面雙重支撐，吸引長線資金進駐。，回檔即是進場良機。投資人不妨考慮透過野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）參與台灣AI供應鏈成長紅利。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，AI基建進入「雙供應鏈時代」，台灣企業AI一條龍五大供應鏈，包含晶圓代工、光通訊、設備、散熱與綠電等領域扮演關鍵角色，可望全面受惠。包括台積電（2330）、日月光（3711）、欣興（3037）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）、台達電（2308）、光寶科（2301）、金像電（2368）、台光電（2383）等，皆為AI伺服器與高速傳輸架構的核心供應商。綠電需求同步上升，雲豹能源（6869）、達能（3686）等企業也受惠於資料中心擴建潮。

張繼文指出，OpenAI將部署6GW AMD GPU算力，並獲得最多10% AMD股份的認股權證，象徵AI基建不再由單一廠商主導。另一方面，NVIDIA也承諾向OpenAI投資高達1,000億美元，形成深度技術與資本合作。隨著AI應用從訓練延伸至推理與終端裝置，全球記憶體市場供需失衡加劇。

根據專業機構最新研究報告指出，2026年全球DRAM與NAND Flash供需比無法滿足AI推理與邊緣設備的高速成長需求。 AI應用已從訓練階段延伸至推理與終端裝置，推升一般伺服器記憶體、行動端DRAM及高密度NAND Flash（如企業級QLC SSD）需求。

TrendForce預測，2025年DRAM營收將年增51%，NAND Flash年增29%，HBM與QLC SSD成為推升記憶體價值的關鍵動能，顯示記憶體供應鏈進入黃金期。在此波記憶體荒中，台灣科技供應鏈可望迎來新一波紅利。受惠族群包括：DRAM製造商：南亞科（2408）、華邦電（2344）；記憶體模組廠：威剛（3260）、宜鼎（5289）、十銓（4967）。NAND控制晶片與模組廠：群聯（8299）、創見（2451）。HBM供應鏈：台積電、日月光、中砂（1560）。

00985A ETF經理人林浩詳表示，AI題材不僅是短期熱潮，更是中長期產業趨勢。輝達目前本益比約41~42倍，相較於2000年網路泡沫時期的三位數本益比，目前估值仍具合理性。第4季為法人作帳旺季，加上美國降息預期與企業財報亮眼，台股具備強勁支撐。投資人可透過主動式ETF參與台灣AI供應鏈成長機會，聚焦先進晶圓製造、封裝測試、伺服器ODM、散熱、電源、PCB、記憶體等族群，或採取定期定額或單筆逢低布局策略參與AI行情。