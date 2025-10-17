合勤控跳空漲停 第3季獲利亮眼助攻

網通大廠合勤控（3704）16日公布自結第3季財報，毛利率及每股純益1.37元，超乎市場預期，更帶動前三季轉虧為盈，激勵17日股價開盤跳空漲停，股價來到35.75元，委賣高掛超過8,000張。

近期合勤控打入一級電信營運商客戶，訂單能見度看到年底，下半年營運可望優於上半年，今年合勤控來自國防標案營收貢獻將超過去年水準。

合勤控第3季營收64.17億元，季增3.7%，年增0.2%，毛利率29.88%，高於上季24.3%及去年同期22.7%，創2011年以來新高，營業利益4.82億元，季增237%，較去年同期營業虧損0.75億元，轉為獲利，稅前盈餘6.95億元，歸屬母公司業主淨利5.55億元，每股純益1.37元，較上季每股淨損0.94元，及去年同期每股淨損0.28元，都有轉虧為盈表現。

合勤控第2季受匯損影響，拖累上半年每股淨損0.24元，第3季營收回溫，毛利率水準提升，累計前三季營收196.4億元，毛利率25.53%，優於去年同期24.1%，營業利益7.78億元，歸屬母公司業主淨利4.56億元，較去年同期0.62億元大幅成長635%，每股純益1.13元。