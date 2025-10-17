工程機電系統整合工程廠亞翔（6139）在新加坡有設廠，可望避開美國加稅對象，近期接單狀況良好，先前除聯電的案件外，也獲得世界先進與恩智浦合資VSMC的統包大單，已開始貢獻營收，9月創下歷史新高，月增率29.8%，年增率79.9%。

時序來到下半年，又是認列專案高峰，持續看好營收表現，且預期認列動能延續至2026年上半年，未來營收成長動能佳。

籌碼方面，法人近期布局有轉積極，10月以來外資回頭買超，外資持股增加，且買超力度日漸增加，顯見對公司未來展望看佳，成為推升股價的動能來源。

再就股價技術線型而言，9月以來成交量陸續增加，但盤面買超動能尚不大，直至10月成交量明顯放大，顯見市場買盤轉趨於積極，推動股價走揚，在買盤的推動之下，10月15日股價再創下此波新高，均線也形成多頭排列，為中長期多頭格局，而本周股價維持在5日均線上方，短線強多格局不變，後續仍有機會繼續走高。

（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）