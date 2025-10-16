鴻海（2317）9月營收8,371億元，月增38%、年增14%；第3季營收2.057兆元，季增近15%、年增11%，法人表示，鴻海雲端業務展望強勁，預期雲端營收占比將由2025年39%升至2026年約55%，2027年持續上升。

OpenAI擴張AI算力需求，輝達Vera Rubin架構的商業模式若轉變為標準化、Consign交易模式也有利增進鴻海獲利表現。

法人指出，鴻海除既有AI伺服器客戶甲骨文與微軟，GB300伺服器將新增Meta，並有機會在明年下半年Vera Rubin AI伺服器取得Google訂單，公司目標2026年維持AI伺服器市占率逾40%。

