鴻海 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

鴻海（2317）9月營收8,371億元，月增38%、年增14%；第3季營收2.057兆元，季增近15%、年增11%，法人表示，鴻海雲端業務展望強勁，預期雲端營收占比將由2025年39%升至2026年約55%，2027年持續上升。

OpenAI擴張AI算力需求，輝達Vera Rubin架構的商業模式若轉變為標準化、Consign交易模式也有利增進鴻海獲利表現。

法人指出，鴻海除既有AI伺服器客戶甲骨文與微軟，GB300伺服器將新增Meta，並有機會在明年下半年Vera Rubin AI伺服器取得Google訂單，公司目標2026年維持AI伺服器市占率逾40%。

權證發行商建議，可入手價內外5%、距到期日90天以上的認購權證，以小金搏大利。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

樺漢揪 Google 導入 AI

工業電腦大廠樺漢（6414）與大股東Google昨（16）日宣布策略合作，樺漢全面導入Google Cloud Gemi...

盛群煙霧報警應用 火熱

微控制器廠盛群（6202）於昨（16）日舉行新產品發表會，總經理蔡榮宗透露，煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關...

敦吉2025年拚連五年賺半股本

零組件暨通路商敦吉 （2459）今年前三季獲利小幅增長，法人預期，公司今年全年獲利表現應可延續佳績，連續五年都賺超過半個...

就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

富邦證獲金融雙獎

在金融業加速轉型的浪潮中，富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲「永續金融獎（非金控類）金質獎」及...

富邦證 AI 客服 從「回答你」到「理解你」

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的...

