快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

jPP 兩檔動能強

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

jPP-KY（5284）主力產品為通用型機櫃，可同時應用於一般伺服器與AI伺服器，較不受客戶產品世代轉換影響；今下半年合作客戶之一臨時噴烤漆線放量，以及第二座自動化噴烤漆廠於2026年第1季投產，機櫃產能將大幅提升。

由於客戶重心轉移至泰國，jPP-KY為當地長期合作供應商，規劃專屬產線以支援其生產需求。隨著電池備援模組（BBU）業務完成認證並進入試量產，預計今年第4季出貨，客戶2026年營收貢獻可望增加六成，占比提高至21%。

權證發行商建議，看好jPP-KY後市的投資人，建議利用價平至價外10%、可操作天期150天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 權證

延伸閱讀

高壓直流電源櫃新黑馬：光寶科

創新平台／3D晶片通用模組 工研院科技創新

神達、緯穎 四檔有看頭

光寶強攻輝達新商機

相關新聞

樺漢揪 Google 導入 AI

工業電腦大廠樺漢（6414）與大股東Google昨（16）日宣布策略合作，樺漢全面導入Google Cloud Gemi...

盛群煙霧報警應用 火熱

微控制器廠盛群（6202）於昨（16）日舉行新產品發表會，總經理蔡榮宗透露，煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關...

敦吉2025年拚連五年賺半股本

零組件暨通路商敦吉 （2459）今年前三季獲利小幅增長，法人預期，公司今年全年獲利表現應可延續佳績，連續五年都賺超過半個...

就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

富邦證獲金融雙獎

在金融業加速轉型的浪潮中，富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲「永續金融獎（非金控類）金質獎」及...

富邦證 AI 客服 從「回答你」到「理解你」

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。