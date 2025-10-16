欣興、南電 四檔閃金光

AI新應用正帶動PCB產業升級，後市需求持續提升，欣興（3037）、南電（8046）受市場買盤青睞，近期股價表現強勢，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

由於受惠二大因素影響，包括T-glass相關原物料價格上漲，以及ABF與BT載板交期拉長，使10月ABF載板價格漲幅可能會超過10%，BT載板價格更可能上漲逾15%，這是未來ABF與BT載板可能出現短缺的明確信號。

法人表示，玻纖布短缺效應拉長CCL交期，因而採用T-glass玻布替代供應商已成共識。而ABF原預期在明年下半年高階AI需求帶動供需趨吃緊下，上半年就將展開漲勢，然而在缺貨效應下，T-glass的ABF載板今年第3季價格微漲，10月醞釀將上漲5%，漲價效應由明年上半年提前至本季啟動，法人並預期，明年第1季起，將以每季2%以上漲幅展開。

外資近期看好載板三雄，如大和資本均給予「買進」評級，小摩則看好欣興，給予「優於大盤」，滙豐建議「買進」南電。

南電方面，BT載板受惠DDR4需求強勁、上游原料緊缺之態勢可望延續至明年上半年，有利南電逐季以漲價方式優化BT毛利率，且高階ABFUTR持續提升、低階ABF亦有受惠缺料漲價之機會，營運具有明確想像空間。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。