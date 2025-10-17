快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

弘塑、萬潤 認購亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
弘塑總經理黃富源。聯合報系資料照
弘塑總經理黃富源。聯合報系資料照

台積電先進製程跨入2奈米，弘塑（3131）及萬潤（6187）等供應鏈可望受惠，權證發行商表示，台積電概念股近期轉強，但盤勢容易震盪，可運用相關認購權證短線操作。

摩根大通最新釋出的台灣先進封裝設備產業報告指出，由於AI需求帶動產能規劃與先進封裝技術演進，加上台灣設備廠商扮演關鍵技術推動者與受惠者角色，因此對未來三年產業看法正向樂觀。

台廠中，給予弘塑「優於大盤」評級，目標價2,100元。弘塑獲利成長速度較快，估計2025至2027年營業利益年複合成長率為28%。弘塑自有設備營收占比達60%，營業利益明顯高於同業。

弘塑9月4.61億元，月減3%、年增39%，今年第3季營收14.9億元，季減8%，年增51%，低於原估的季增2%，推估原因為嘉義AP7、南科AP8因水災、廠務基建延遲等因素影響設備進機，產能建置延遲約二至三個月，預期今年第4季到明年第1季將補足落後的機台認列。

美系大行上修萬潤2026-2027年每股稅後純益（EPS）至19.3／19.6元，以2026年23倍本益比評價，調升目標價。主要理由是看Nvidia上修CoWoS-L需求，從51萬顆上調至59萬顆，券商因此上修台積電CoWoS明年產能至每個月9.3萬片提高至10萬片。

AI晶片熱潮推升先進封裝需求快速升溫，其中矽光子（Silicon Photonics）技術更被視為未來資料傳輸與運算的關鍵。

萬潤在既有CoWoS、CoPoS相關設備基礎上，跨入矽光子檢測設備領域，結合光纖陣列元件（FAU）貼合載板與光電晶片耦合製程，看好新產品逐步發酵，推升明年營運優於今年。

萬潤新推出的矽光子檢測設備，整合自製六軸耦合手臂、影像辨識與演算法，並加入自動上下料與點膠固化模組，可滿足客戶一站式需求，目前設備已進入送樣測試階段。

外界看好，隨著矽光子在CPO、AI加速器與資料中心應用逐步普及，相關檢測設備需求將同步成長。

台積電 弘塑 萬潤

延伸閱讀

終止連3賣！外資買超117億「前3名曝光」 敲進DRAM鴻海、調節台積電

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

台積電怎知AI需求是否泡沫？魏哲家曝「背後1行動」：更瞭解客戶看法

台積電創單季獲利歷史新高！外媒評「超乎預期」但提醒仍有2挑戰

相關新聞

樺漢揪 Google 導入 AI

工業電腦大廠樺漢（6414）與大股東Google昨（16）日宣布策略合作，樺漢全面導入Google Cloud Gemi...

盛群煙霧報警應用 火熱

微控制器廠盛群（6202）於昨（16）日舉行新產品發表會，總經理蔡榮宗透露，煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關...

敦吉2025年拚連五年賺半股本

零組件暨通路商敦吉 （2459）今年前三季獲利小幅增長，法人預期，公司今年全年獲利表現應可延續佳績，連續五年都賺超過半個...

就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

富邦證獲金融雙獎

在金融業加速轉型的浪潮中，富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲「永續金融獎（非金控類）金質獎」及...

富邦證 AI 客服 從「回答你」到「理解你」

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。