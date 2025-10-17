弘塑、萬潤 認購亮眼

台積電先進製程跨入2奈米，弘塑（3131）及萬潤（6187）等供應鏈可望受惠，權證發行商表示，台積電概念股近期轉強，但盤勢容易震盪，可運用相關認購權證短線操作。

摩根大通最新釋出的台灣先進封裝設備產業報告指出，由於AI需求帶動產能規劃與先進封裝技術演進，加上台灣設備廠商扮演關鍵技術推動者與受惠者角色，因此對未來三年產業看法正向樂觀。

台廠中，給予弘塑「優於大盤」評級，目標價2,100元。弘塑獲利成長速度較快，估計2025至2027年營業利益年複合成長率為28%。弘塑自有設備營收占比達60%，營業利益明顯高於同業。

弘塑9月4.61億元，月減3%、年增39%，今年第3季營收14.9億元，季減8%，年增51%，低於原估的季增2%，推估原因為嘉義AP7、南科AP8因水災、廠務基建延遲等因素影響設備進機，產能建置延遲約二至三個月，預期今年第4季到明年第1季將補足落後的機台認列。

美系大行上修萬潤2026-2027年每股稅後純益（EPS）至19.3／19.6元，以2026年23倍本益比評價，調升目標價。主要理由是看Nvidia上修CoWoS-L需求，從51萬顆上調至59萬顆，券商因此上修台積電CoWoS明年產能至每個月9.3萬片提高至10萬片。

AI晶片熱潮推升先進封裝需求快速升溫，其中矽光子（Silicon Photonics）技術更被視為未來資料傳輸與運算的關鍵。

萬潤在既有CoWoS、CoPoS相關設備基礎上，跨入矽光子檢測設備領域，結合光纖陣列元件（FAU）貼合載板與光電晶片耦合製程，看好新產品逐步發酵，推升明年營運優於今年。

萬潤新推出的矽光子檢測設備，整合自製六軸耦合手臂、影像辨識與演算法，並加入自動上下料與點膠固化模組，可滿足客戶一站式需求，目前設備已進入送樣測試階段。

外界看好，隨著矽光子在CPO、AI加速器與資料中心應用逐步普及，相關檢測設備需求將同步成長。