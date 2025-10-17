技嘉、緯穎 押中長天期

美國大型雲端服務供應商（CSP）提升AI算力軍備戰未見稍歇，不管是GPU AI伺服器，或是ASIC AI伺服器需求皆強勁，帶動伺服器業者包括技嘉（2376）、緯穎（6669）出貨成長，法人看好下半年業績將超越上半年。

法人分析，技嘉HGX B300已開始出貨，預估第4季AI伺服器營收將超過第3季；至於主機板／VGA 顯示卡則約與第3季持平。整體而言，預估下半年業績將超越上半年，今年AI伺服器和顯示卡業務都將達到25%到30%年成長目標。

由於近來技嘉客戶Nebius與微軟簽訂五年期價值200億美元的運算能力協議，而CoreWeave分別與OpenAI和Meta簽訂224億美元和142億美元的合約，顯出示雲端運算需求強勁成長。目前技嘉約有八成的AI營收來自美系客戶，近來技嘉已開拓更多歐洲和亞洲新客戶，隨著企業推論需求穩定成長，看好技嘉未來營運。

緯穎9月營收達863.2億元，月減10%、年增150%，為歷史第三高；今年前三季則是創下歷來同期新高。法人表示，緯穎受惠於AWS Trainium 2出貨量優於預期。展望第4季，AWS Trainium 2組裝量在第3季達到高峰，第4季開始小量產Trainium 2.5；此外Meta通用型伺服器需求優於預期以及AWS次世代ASIC價格提升，預估第4季營收仍將呈現季增。因應客戶需求，緯穎持續擴廠，包含台南、墨西哥及美國，其中美國廠將可於第4季至明年開始營運，預估明年成長動能將維持高雙位數成長。

權證發行商表示，投資人若看好技嘉與緯穎後續表現，可以挑選價內外20%以內、中長天期的權證布局，以小金搏大利。