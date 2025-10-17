信立、世紀收購星雲 達陣

信立（4303）昨（16）日發重訊指出，與世紀民生擬聯合開收購星雲電腦持股一案，已達最低收購數量，公開收購條件已成就。截至16日為止，累積應賣股數總計為16.63萬張，已達最低收購數量1.64萬張（約39.36%股權）。

信立表示，這項戰略性投資不僅完善集團於半導體前段製程的技術拼圖，更將深化電子零組件的垂直整合布局，並為集團跨入AI與無人機等新興應用市場奠定關鍵基礎。

信立與世紀民生此次聯手收購星雲電腦，象徵著上曜集團正式跨足關鍵製程設備領域，藉由整合化學原料、電子零組件及精密製造的垂直供應鏈，集團將具備自上游材料到中游製程，再到下游應用的完整掌控力，進一步強化在半導體與電子製造業的戰略地位。