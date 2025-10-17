快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

向榮生技改一般板掛牌

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

向榮生技（6794）昨（16）日正式從創新板改列一般板，以15日收盤價每股78.1元上市，成為國內首家登上一般板的再生醫學幹細胞新藥公司。

向榮生技表示，轉板後將運用資本市場資源，加速臨床試驗收案進度，並強化國際市場布局；除核心新藥研發外，亦已建立外泌體幹細胞分泌物，及細胞技術服務兩大業務線，期穩定營收，並挹注研發資金需求。

向榮生技也表示，該公司核心產品脂肪幹細胞新藥ELIXCYTE治療膝骨關節炎（Knee Osteoarthritis）的第三期臨床試驗，預計於今年完成收案，朝2026年試驗結案目標邁進。此外，旗下慢性腎臟病新藥，也已完成一／二期臨床試驗結案審查，並取得美國食品藥物管理局（FDA）快速審查（Fast Track）資格，持續朝下一臨床試驗階段推進。

生技 幹細胞

延伸閱讀

中華電信科長酒後性騷吻部屬 議員林珍羽要求勞動局速開罰

漢康將申請創新板上市

他欠繳通行費、罰單520筆達18萬元 土地3拍前...家人代繳清

長聖新藥推進臨床試驗

相關新聞

樺漢揪 Google 導入 AI

工業電腦大廠樺漢（6414）與大股東Google昨（16）日宣布策略合作，樺漢全面導入Google Cloud Gemi...

盛群煙霧報警應用 火熱

微控制器廠盛群（6202）於昨（16）日舉行新產品發表會，總經理蔡榮宗透露，煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關...

敦吉2025年拚連五年賺半股本

零組件暨通路商敦吉 （2459）今年前三季獲利小幅增長，法人預期，公司今年全年獲利表現應可延續佳績，連續五年都賺超過半個...

就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

富邦證獲金融雙獎

在金融業加速轉型的浪潮中，富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲「永續金融獎（非金控類）金質獎」及...

富邦證 AI 客服 從「回答你」到「理解你」

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。