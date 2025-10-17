向榮生技改一般板掛牌

向榮生技（6794）昨（16）日正式從創新板改列一般板，以15日收盤價每股78.1元上市，成為國內首家登上一般板的再生醫學幹細胞新藥公司。

向榮生技表示，轉板後將運用資本市場資源，加速臨床試驗收案進度，並強化國際市場布局；除核心新藥研發外，亦已建立外泌體幹細胞分泌物，及細胞技術服務兩大業務線，期穩定營收，並挹注研發資金需求。

向榮生技也表示，該公司核心產品脂肪幹細胞新藥ELIXCYTE治療膝骨關節炎（Knee Osteoarthritis）的第三期臨床試驗，預計於今年完成收案，朝2026年試驗結案目標邁進。此外，旗下慢性腎臟病新藥，也已完成一／二期臨床試驗結案審查，並取得美國食品藥物管理局（FDA）快速審查（Fast Track）資格，持續朝下一臨床試驗階段推進。