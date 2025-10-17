安克睡眠檢測器進軍土國
美吾華集團旗下安克（4188）全球拓展再下一城，該公司宣布旗下免過夜、超音波智慧睡眠檢測「安克呼止偵」和土耳其代理商簽下獨家合約，並於本月接獲首批訂單。
安克表示，土耳其人口逾8,700萬人，醫療市場規模近300億美元，此次合作的代理商為當地具高知名度的心臟科醫師，並擁有連鎖診所和豐富行銷資源，將有助於土耳其市場的快速推廣。
全球約有20%人口罹患阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA），中重度患者高達4.25億人，且OSA會提高罹患心臟病、高血壓等心血管疾病的風險。美國心臟協會（AHA）亦發布聲明，強調OSA和多種心血管疾病的密切關係。
此次合作的土耳其代理商具心臟外科醫師背景，同時經營多家診所，今年初於阿拉伯醫療展（Arab Health）看到安克展示「安克呼止偵」，隨即洽詢合作代理機會，並於本月正式下單。
安克生醫總經理李伊俐表示，對方預計將該項醫材應用於旗下診所的普篩服務，進一步替病人提供客製化治療；這也是「安克呼止偵」在OSA快速檢測、牙科和耳鼻喉科的應用之外，首次拓展至心臟科領域，進一步提升產品價值。
