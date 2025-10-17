皇家可口10月28日轉上市
南僑轉投資、以杜老爺冰品品牌聞名全台的小金雞「皇家可口」（7791）將在10月28日掛牌上市，昨（16）日正式公告新股承銷價格72元。
皇家可口為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資1億元，發行10,000張，每股面額10元。上市前競價拍賣7,200張已開標，加權平均得標價格為81.78元，上市承銷價為每股72元。
昨日皇家可口在興櫃的最後成交價為88.5元，而上市前承銷公開申購日期於今日截止，將於10月28日轉上市交易。
皇家可口今年上半年獲利約2.85億元，年增逾20.35%，每股純益（EPS）4.08元。法人預估，在冰品創新及強大品牌力杜老爺加持，開闊新的霜淇淋市場，以及南僑讚岐急凍熟麵持續擴大餐飲及零售通路滲透率，皇家可口未來三至五年營運每年將可雙位數成長。
皇家可口目前冰品自有品牌營收占比75%，代工品牌營收占比25%，其中冰品自有品牌前八月營收成長1.1億元，年增11%。
