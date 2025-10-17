順德：AI 業績2026年倍增

順德工業（2351）積極跨足半導體與AI伺服器產業，昨（16）日宣布啟動彰化「起家厝拆除重建」工程。順德表示，全球IDM大廠積極布局伺服器電源管理產品，帶動相關零組件需求持續升溫，順德AI領域相關營收預計2026年將迎來倍數以上增長。

順德近年積極轉型為「電源管理全方位解決方案提供者」，新廠未來將以生產Al高功率導線架、散熱模塊等高附加價值產品為主，後續將加入均熱片、IGBT模塊。順德目前Al領域營收約占整體營收的1%，法人估明年占比上看5%，2028年以後拚10%以上。

值得注意的是，為反應高技術含量產品成本上升，順德已和主要客戶談妥自10月起陸續調漲產品報價，漲幅在10%至30%之間，有助提升毛利率表現，明年營收也可望有二位數以上增長。

另一家導線架廠界霖，昨天也宣布針對旗下獨供產品調漲報價，漲幅達雙位數百分比。長科則在稍早宣布，自2026年1月1日起出貨的LED導線架產品，調漲售價15%至25%。

順德新廠動土儀式，由董事長陳朝雄、總經理陳維德及彰化副縣長洪榮章等人主持，新廠總投資金額達14億元，預計興建地上六層廠房，2028年完工後，可帶動產值大幅成長。

順德是全球前三大導線架製造商，及高功率導線架第一大廠。產品廣泛應用於生活家電、5G基地台、電動車及國防工業等領域。近年來公司積極投入車用電子、AI伺服器及高功率電源管理等新興應用，營運重心與產品線全面升級，年營業額穩定維持在100億元左右。

據了解，最近中國大陸市場反內捲開始生效，觀察客戶Nexperia在市場暫停一個月報價並醞釀漲價，大陸車市開始掀起漲價潮，以保有供應鏈合理利潤，法人預期，將可帶動功率產業營收及獲利。

順德與主要客戶積極布局伺服器電源管理產品，帶動相關零組件需求持續升溫，AI領域相關營收預計於2026年將迎倍數以上成長。

另在歐系客戶高電流密度功率模組（VPD）的垂直供電穩壓器新品部分，該產品提升GPU及CPU高速運算性能和散熱效率，以實現高性能AI資料中心，於今年第4季開始放量，預計2026年將倍數成長。