溢泰商用淨水器業務俏

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

剛申請上市的溢泰實業（7818）面對美國市場逆風，為了降低單一市場的衝擊，除了在金屬產品上同步積極開發北美以外其他市場；目前淨水產品也同時調整策略，強化商用客戶需求，加速推升業務成長。

溢泰指出，今年以來北美消費市場之所以疲弱，主因在於高通膨持續侵蝕家庭購買力，薪資增長難以追上物價，加上就業市場放緩、經濟衰退風險升高，使消費者對未來收入與工作前景缺乏信心，進而縮減非必要支出，連帶壓抑了溢泰金屬產品的訂單需求。

面對市場逆風，溢泰已展開策略調整，將金屬業務部分重心轉向中國大陸內銷市場。集團執行長林于鈞表示，公司已與多家大陸車廠洽談OEM合作，並加強開發大陸本土市場。同時，針對不需車廠認證的金屬產品訂單，公司也已轉由台灣廠區生產，以因應中美貿易摩擦與關稅衝擊。

除了金屬業務調整外，家用淨水產品也同步拓展版圖，積極延伸至歐洲及其他非美國市場，強化營收結構的抗風險能力。而在大陸南京廠淨水產品部分，憑藉ODM製造、開發平台與商用淨水器三大業務主軸，今年營收表現優於去年，全年營收可望創下歷史新高，主因來自大陸政府國補政策帶動家用與商用淨水器的大幅成長。

其中，商用淨水器的需求尤為強勁，主要動能來自大陸內需市場，包括大型連鎖咖啡品牌與便利商店的合作案。

隨著連鎖咖啡品牌今年加速展店，帶動淨水設備需求明顯增加，為南京廠淨水相關業務提供有力支持。溢泰也看準此一商機，積極強化餐飲業及便利超商客戶開發，目前已有多項洽談案進入後續階段，可望成為公司營運成長的第二波引擎。

