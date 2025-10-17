快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復節連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

和泰越野車搶手 大爆單

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
和泰車推新車款TOYOTA LAND CRUISER越野車，吸引2,500人瘋搶百輛配額。記者黃淑惠／攝影
和泰車推新車款TOYOTA LAND CRUISER越野車，吸引2,500人瘋搶百輛配額。記者黃淑惠／攝影

和泰車推新車款，2,500人瘋搶百輛配額。和泰車（2207）昨（16）日宣布，首度推出TOYOTA LAND CRUISER越野車並抵台亮相，預計售價288萬元起，吸引超過2,500人爭搶首波100輛配額，訂單量塞爆。

據了解，TOYOTA LAND CRUISER越野車，過去台灣消費者多數只能在「電影中看到」，自1951年問世以來，全球累積逾千萬輛銷售佳績，成為TOYOTA品牌最具特殊性與代表性的經典車款之一。昨天一推出即爆發搶訂潮，預計後續可望持續為和泰車帶入可觀營收量能。

和泰車指出，該款全新LAND CRUISER越野車以「BACK TO THE ORIGIN」為核心理念，繼承過往的「傳奇」精神，打造兼具實用機能與越野性能的跨世代強悍車款，國內想買這款車的消費者比預期熱絡，2,500人登記預購，然而首波僅限量100輛，日前舉行配額抽籤，沒有抽中的消費者只能再等明年開放配額。據悉，訂單已經塞爆，想買的消費者可能還要再等一段時間。

對於今年營運，和泰車表示，今年車市雖然是相當艱辛的年度，但和泰車今年前九月的累績效銷售台數仍與去年持平，在第4季新車推出，新車效益帶動，以及擴展性能、特殊車款，今年第4季的銷售預估將優於去年同期，今年和泰車的整體銷售並有望比去年更好，全年取得逆勢成長的銷售表現。

除了特殊車款外，和泰車表示，隨著消費者購車習慣改變，因應不同需求買車及換車，國內車市銷售龍頭，有義務努力帶給國內消費者更多汽車體驗，代理的TOYOTA讓台灣消費者感受到熱血的賽車文化、 體驗GAZOO Racing 競速精神，打造台灣首家官方示範據點GR Garage林口旗艦館，提供客製化改裝、汽車展示、購物體驗、互動交流的全新空間；同時也推出GR相關車款，熱門車款Toyota GR YARIS，近期更針對國內神車Toyota Corolla Cross推出GR Sport車款。

國內車市4月起就因川普的關稅政策影響整體市場銷售，還好國內政策在9月宣布《貨物稅條例》修正條文，新版貨物稅成為低迷已久國內車市最佳復甦良藥，和泰集團依據整體經濟表現與汽車車款的推出規劃，預期全年市場約在45萬台規模，比去年全年少了7,000輛，維持穩定表現。

和泰車 消費 車市

延伸閱讀

TOYOTA LAND CRUISER強悍抵台 再現越野王者風範

TOYOTA LAND CRUISER 掀越野搶購熱潮今驚豔亮相

Toyota認為48V輕油電不是真hybrid動力！提醒對手別誤導消費者

外傳Toyota Land Cruiser將新增PHEV插電式油電混合動力車型！

相關新聞

樺漢揪 Google 導入 AI

工業電腦大廠樺漢（6414）與大股東Google昨（16）日宣布策略合作，樺漢全面導入Google Cloud Gemi...

盛群煙霧報警應用 火熱

微控制器廠盛群（6202）於昨（16）日舉行新產品發表會，總經理蔡榮宗透露，煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關...

敦吉2025年拚連五年賺半股本

零組件暨通路商敦吉 （2459）今年前三季獲利小幅增長，法人預期，公司今年全年獲利表現應可延續佳績，連續五年都賺超過半個...

就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

富邦證獲金融雙獎

在金融業加速轉型的浪潮中，富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲「永續金融獎（非金控類）金質獎」及...

富邦證 AI 客服 從「回答你」到「理解你」

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。