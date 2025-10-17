快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復節連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

華航萌題材 獲利起飛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航16日宣布，攜手迪士尼（Disney） 推出台灣首架電影角色主題彩繪機。圖／華航提供
華航16日宣布，攜手迪士尼（Disney） 推出台灣首架電影角色主題彩繪機。圖／華航提供

航空業搶客大戰升溫，華航迪士尼助陣。華航（2610）昨（16）日宣布，攜手迪士尼（Disney） 推出台灣首架電影角色主題彩繪機，將於11月19日飛往洛杉磯，預期將成為推升營收、獲利攀升的秘密武器。

華航集團在航空客、貨運雙好加持下，9月分營收則寫下也是歷年同期次高、前三季營收再創新猷，今年前三季營收1,549.29億元，較去年同期增加2.62%，市場相當期待第3季的獲利表現，另外，隨著華航新機加入，再加推出迪士尼彩繪機，成為推升第4季營收、獲利新動能。

華航總經理陳漢銘表示，華航推出全台首架迪士尼「動物方城市2 主題彩繪機」，11月19日正式啟航，為老牌的華航融入年輕元素，尤其迪士尼的卡通、遊樂園都等帶給許多人美好回憶。

華航這次跟迪士尼合作，就是希望帶給旅客體驗前所未有的雲端迪士尼盛會，從報到櫃台至機上服務，享受被動物方城市2 主角圍繞的歡樂氣氛，專屬網站同步曝光，洛杉磯、加州安大略同步推出優惠機票。

華航分析，「動物方城市2 主題彩繪機」以華航長程機隊主力777擔綱，電影主角胡尼克 （Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps），以及新角色佘蓋瑞 （Gary De'Snake）與河狸狸寶 （Nibbles Maplestick） 躍上機身，還有廣受觀眾喜愛的樹懶快俠 （Flash） 藏身於左側機尾處，呈現慵懶卻要趕搭飛機的幽默感，讓所有旅客會心一笑。

「動物方城市2 主題彩繪機」搭乘華航「動物方城市2 主題彩繪機」前往加州，東京自由規劃迪士尼樂園巡禮，首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點。

為慶祝「動物方城市2 主題彩繪機」首航，華航網站於今（17）日推出洛杉磯、安大略等航線促銷，台北-洛杉磯經濟艙來回 18,225元起 （未稅）、台北-安大略經濟艙來回19,035元起 （未稅）、台北-鳳凰城經濟艙來回21,465元起（未稅）；還有相關豪華經濟艙來回優惠專案。

華航 迪士尼 營收

延伸閱讀

華航攜手迪士尼 台灣首架「動物方城市2」彩繪機11/19啟航

華航維也納航班遭空橋碰撞 航機檢修延誤旅客滯留

華航客貨運 飛出好成績

嘉義「台版迪士尼」引美方關切 豪門國際澄清與其無關

相關新聞

樺漢揪 Google 導入 AI

工業電腦大廠樺漢（6414）與大股東Google昨（16）日宣布策略合作，樺漢全面導入Google Cloud Gemi...

盛群煙霧報警應用 火熱

微控制器廠盛群（6202）於昨（16）日舉行新產品發表會，總經理蔡榮宗透露，煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關...

敦吉2025年拚連五年賺半股本

零組件暨通路商敦吉 （2459）今年前三季獲利小幅增長，法人預期，公司今年全年獲利表現應可延續佳績，連續五年都賺超過半個...

就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

富邦證獲金融雙獎

在金融業加速轉型的浪潮中，富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲「永續金融獎（非金控類）金質獎」及...

富邦證 AI 客服 從「回答你」到「理解你」

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。