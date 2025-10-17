華航萌題材 獲利起飛

航空業搶客大戰升溫，華航拉迪士尼助陣。華航（2610）昨（16）日宣布，攜手迪士尼（Disney） 推出台灣首架電影角色主題彩繪機，將於11月19日飛往洛杉磯，預期將成為推升營收、獲利攀升的秘密武器。

華航集團在航空客、貨運雙好加持下，9月分營收則寫下也是歷年同期次高、前三季營收再創新猷，今年前三季營收1,549.29億元，較去年同期增加2.62%，市場相當期待第3季的獲利表現，另外，隨著華航新機加入，再加推出迪士尼彩繪機，成為推升第4季營收、獲利新動能。

華航總經理陳漢銘表示，華航推出全台首架迪士尼「動物方城市2 主題彩繪機」，11月19日正式啟航，為老牌的華航融入年輕元素，尤其迪士尼的卡通、遊樂園都等帶給許多人美好回憶。

華航這次跟迪士尼合作，就是希望帶給旅客體驗前所未有的雲端迪士尼盛會，從報到櫃台至機上服務，享受被動物方城市2 主角圍繞的歡樂氣氛，專屬網站同步曝光，洛杉磯、加州安大略同步推出優惠機票。

華航分析，「動物方城市2 主題彩繪機」以華航長程機隊主力777擔綱，電影主角胡尼克 （Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps），以及新角色佘蓋瑞 （Gary De'Snake）與河狸狸寶 （Nibbles Maplestick） 躍上機身，還有廣受觀眾喜愛的樹懶快俠 （Flash） 藏身於左側機尾處，呈現慵懶卻要趕搭飛機的幽默感，讓所有旅客會心一笑。

「動物方城市2 主題彩繪機」搭乘華航「動物方城市2 主題彩繪機」前往加州，東京自由規劃迪士尼樂園巡禮，首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點。

為慶祝「動物方城市2 主題彩繪機」首航，華航網站於今（17）日推出洛杉磯、安大略等航線促銷，台北-洛杉磯經濟艙來回 18,225元起 （未稅）、台北-安大略經濟艙來回19,035元起 （未稅）、台北-鳳凰城經濟艙來回21,465元起（未稅）；還有相關豪華經濟艙來回優惠專案。