創櫃菁英選拔 頂尖團隊拚場

「2025創櫃菁英選拔會」即將進入最激烈的決選時刻，各路菁英摩拳擦掌，蓄勢待發。櫃買中心主辦的28日的最終舞台，將迎來一場創新實力的大對決。

此次進入決選公司共23家，櫃買中心今（17）日再介紹其中四家入選公司：

竹謙科技｜HereHear，時刻傾聽，始終守護

竹謙科技專注於AI語音情緒分析與數位心理健康解決方案，核心產品「HereHear」3D虛擬療癒師結合AI語音情緒分析技術與3D互動角色。產品在北榮完成的50人輕、中度憂鬱者隨機對照臨床實證顯示：六周內憂鬱症狀改善70%，焦慮症狀改善超過80%。

宏泰工業｜確實對熔膠的掌控，絕對客製化的產線

宏泰工業專注於吹膜機、吹膜模具的設計與製造及薄膜製品生產，供應客戶一站式產品，建構系統整合服務。2025年成功研發台灣唯一的十層高阻隔膜模具並銷售，樹立吹膜模具技術標竿。

達穎塑膠｜以創新為永續目標的達穎塑膠

達穎塑膠提供各類別塑膠薄膜及加工應用技術服務，致力於研發單層熱封塑膠薄膜，可減薄塑膠用量、縮短製程能耗、避免塗佈膠水造成環境的汙染。研發多項產品，如特殊功能薄膜可取代多層貼合金屬鋁箔的高阻隔材料，同時減去貼合、電鍍製程，實現透明與可回收再利用。

鋐耀精工｜沒有一件事情容易做，就是想辦法完成

鋐耀精工由台耀科技分割成立，為一金屬射出成形MIM專業製造廠。透過金屬粉末射出成型及高密度高性能粉末冶金等先進製程，提供客製化產品。產品之運用廣泛，不僅在電子產品內不可或缺，亦被作為手工具、醫療、自行車、玩具槍、金屬工具等的結構零組件。

「2025創櫃菁英選拔會」決選將於28日下午1時在台北君悅酒店3樓登場。入圍企業將以簡報Pitch力拚前三席次與寶貴輔導資源。歡迎共同鎖定現場，詳見官網（https://brandstudio.tnlmedia.com/2025/GISA_EliteAward/announce.htm）。