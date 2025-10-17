資料中心電源、散熱 看旺

摩根士丹利於「資料中心電源與散熱」報告中指出，輝達（NVIDIA）800 VDC將帶動資料中心電源與散熱市場需求，估計2026年至2030年間的年複合成長率（CAGR）為30%，台鏈中較看好台達電（2308）、貿聯-KY、鴻海等三家公司，重申「優於大盤」的評等，而光寶科則維持「中立」。

輝達於13日的開放運算計畫全球峰會（OCP）上，公布其800 VDC基礎設施合作夥伴名單，並預計用於在2027年推出的Kyber機架式伺服器架構，後續將有望帶動電源供應、散熱相關供應鏈暢旺。目前大摩針對台達電、貿聯-KY、鴻海、光寶科四家台廠，目標價分別為，1,111元、1,200元、250元以及96.5元。

大摩表示，台達電持續受惠於數據中心基礎設施的電源和冷卻解決方案升級，產品設計升級應至少在2025年至2027年持續推動獲利成長，該公司9月液冷系統營收超過90億元，月增近兩倍，占總營收16%。而伺服器電源和功率電感也對營收有所貢獻。展望第4季，預期營收將季增5%至10%，優於季節性表現。

貿聯-KY方面，大摩認為，預計高效能運算（HPC）業務的動能將持續，其中主要受惠於GPU伺服器所需的AEC及電源、數據線纜，同時伺服器出貨量將進一步增加，客戶的採用率也持續提升。

另外，大摩表示，鴻海在iPhone 17備貨以及GB200、GB300伺服器機架出貨量的持續增加，且目前公司正在台灣建設一座40兆瓦的資料中心，且該資料中心採用800 VDC供電架構設計。預估其第4季度營收將持續成長，將達到2.48兆元，季增21%、年增16%，全年達7.97兆元，年增16%。