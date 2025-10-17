富邦證 AI 客服 從「回答你」到「理解你」

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的重要成果，其背後在於運用生成式AI與大型語言模型（LLM），重新建構智能客服的語意辨識與理解能力，使系統從「聽懂問題」進化為「理解需求」，實現由被動回應到主動應對的躍升。

AI系統導入「多樣化問法建議」機制，讓知識庫能透過用戶互動持續進化，形成「客戶參與式」的服務優化循環。所有運算皆於企業專屬雲端環境中執行，兼顧創新效率與資訊安全，展現富邦證券在AI應用上的領先優勢。

此外，富邦證券自製財經影音節目YouTube頻道，2025年訂閱戶已超過20萬，累計觀看次數突破千萬次，充分展現數位影響力；同時，2025年累計專利達46項，居業界之冠，也代表富邦證券在研發與創新上的深耕與努力之耀人成果。

程明乾強調，「永續發展×數位創新，構建金融新未來」是富邦證券正在推動的任務。展望未來，富邦證券將持續深化數位治理與AI應用，強化個人化之金融服務，提升客戶滿意度，並將以「永續發展」與「數位創新」為兩大核心，打造一個兼顧效率又能創造社會價值的金融圈。

在金融業面臨轉型關鍵之際，富邦證券將以穩健的永續經營策略結合創新科技，持續拓展並提供前瞻性與社會價值的金融服務。

