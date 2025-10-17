快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復節連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

富邦證獲金融雙獎

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲雙獎肯定。董事長程明乾（中）與團隊共同合影。富邦證券／提供
富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲雙獎肯定。董事長程明乾（中）與團隊共同合影。富邦證券／提供

在金融業加速轉型的浪潮中，富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲「永續金融獎（非金控類）金質獎」及「智能創新應用獎（證券類）優質獎」雙項殊榮，展現「永續×數位」雙軸轉型的卓越成果。

富邦證券近幾年深化永續治理，以強化營運韌性與長期競爭力。富邦證券董事長程明乾指出，「永續」已成為營運發展的一部分，不僅是高階主管與員工KPI的指標，更延伸至外部，與供應鏈共同追求社會共好的未來。富邦證券在誠信經營上設有明確利潤分配規範，在風險控管與營運韌性上亦持續強化，並獲得ISO永續管理國際認證之肯定。

隨著治理體系的成熟與效能提升，富邦證券2024年稅後淨利突破百億元，創下歷史新高，展現永續經營與績效成長的良性循環。

有鑑於綠色金融與社會責任的重要性，富邦證券亦致力打造具溫度的金融服務。程明乾指出，富邦證券將ESG理念內化於投資決策流程，100%落實股東行動主義，並連續三年入選證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。富邦證券遵循主管機關發布之證券期貨業永續發展轉型策略，在資本市場積極引導資金流向低碳經濟，綠色債券承銷參與率56%，環境永續案件占比62%，協助推動企業轉型永續發展。在內部營運面，則透過綠電採購、太陽能板建置、節能設備汰換等措施，累計減碳量逾2,600噸，積極向淨零目標邁進。

在社會責任方面，富邦證券致力打造友善職場，重視性別平等，投入逾1,557萬元於生育、育兒及子女教育補助，使員工粗出生率高達平均的2.6倍，展現企業對家庭支持的實質行動。同時，富邦證券結合公益行動與金融教育，推動普惠金融，並透過助學計畫協助弱勢學童穩定就學，擴大社會影響力。此外，公司長期贊助體育與藝文活動，2024年投入逾5,000萬元，積極推動全民運動與文化發展，善盡企業社會責任，讓金融服務不僅專業，更有溫度。

富邦

延伸閱讀

崴浤科技正式加入世紀民生集團 攜手推動智慧商務轉型

松柏嶺遊客中心轉型茶文化館 𡷈茶屋啟動旅遊新亮點

成大「低碳數位營建聯盟」成立 數位化轉型的關鍵一步

花蓮洪災救援告段落 中央前指所轉型「復原重建協調會報」

相關新聞

樺漢揪 Google 導入 AI

工業電腦大廠樺漢（6414）與大股東Google昨（16）日宣布策略合作，樺漢全面導入Google Cloud Gemi...

盛群煙霧報警應用 火熱

微控制器廠盛群（6202）於昨（16）日舉行新產品發表會，總經理蔡榮宗透露，煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關...

敦吉2025年拚連五年賺半股本

零組件暨通路商敦吉 （2459）今年前三季獲利小幅增長，法人預期，公司今年全年獲利表現應可延續佳績，連續五年都賺超過半個...

就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

富邦證獲金融雙獎

在金融業加速轉型的浪潮中，富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲「永續金融獎（非金控類）金質獎」及...

富邦證 AI 客服 從「回答你」到「理解你」

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。