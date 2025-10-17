在金融業加速轉型的浪潮中，富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲「永續金融獎（非金控類）金質獎」及「智能創新應用獎（證券類）優質獎」雙項殊榮，展現「永續×數位」雙軸轉型的卓越成果。

富邦證券近幾年深化永續治理，以強化營運韌性與長期競爭力。富邦證券董事長程明乾指出，「永續」已成為營運發展的一部分，不僅是高階主管與員工KPI的指標，更延伸至外部，與供應鏈共同追求社會共好的未來。富邦證券在誠信經營上設有明確利潤分配規範，在風險控管與營運韌性上亦持續強化，並獲得ISO永續管理國際認證之肯定。

隨著治理體系的成熟與效能提升，富邦證券2024年稅後淨利突破百億元，創下歷史新高，展現永續經營與績效成長的良性循環。

有鑑於綠色金融與社會責任的重要性，富邦證券亦致力打造具溫度的金融服務。程明乾指出，富邦證券將ESG理念內化於投資決策流程，100%落實股東行動主義，並連續三年入選證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。富邦證券遵循主管機關發布之證券期貨業永續發展轉型策略，在資本市場積極引導資金流向低碳經濟，綠色債券承銷參與率56%，環境永續案件占比62%，協助推動企業轉型永續發展。在內部營運面，則透過綠電採購、太陽能板建置、節能設備汰換等措施，累計減碳量逾2,600噸，積極向淨零目標邁進。

在社會責任方面，富邦證券致力打造友善職場，重視性別平等，投入逾1,557萬元於生育、育兒及子女教育補助，使員工粗出生率高達平均的2.6倍，展現企業對家庭支持的實質行動。同時，富邦證券結合公益行動與金融教育，推動普惠金融，並透過助學計畫協助弱勢學童穩定就學，擴大社會影響力。此外，公司長期贊助體育與藝文活動，2024年投入逾5,000萬元，積極推動全民運動與文化發展，善盡企業社會責任，讓金融服務不僅專業，更有溫度。