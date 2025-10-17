盛群煙霧報警應用 火熱
微控制器廠盛群（6202）於昨（16）日舉行新產品發表會，總經理蔡榮宗透露，煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關業績成長近四倍，預期是今年最大的成長力道。
盛群前三年業績衰退，今年恢復成長力道，累計前三季合併營收為23.75億元，年增31.2％。今年消防煙霧報警器應用成長格外亮眼，蔡榮宗說，主要是32位元相關產品有來自美系大客戶的訂單挹注。
盛群昨日產品發表會以「智慧賦能引領永續發展」為核心主題，聚焦「智能生活／物聯網」、「Edge AI邊緣運算」、「綠色能源」與「特色MCU產品」等四大主軸。
盛群產品應用涵蓋廣， 在智能生活／物聯網主題方面，於健康照護、安全防護與環境感測等領域持續開發新產品。
