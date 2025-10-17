樺漢揪 Google 導入 AI

工業電腦大廠樺漢（6414）與大股東Google昨（16）日宣布策略合作，樺漢全面導入Google Cloud Gemini Enterprise與Google Security Operations Enterprise Plus（SecOps）解決方案，帶領集團推動AI與資安策略的雙軌核心。樺漢預計合作將提升員工生產力、強化資安韌性等四大效益。

樺漢表示，透過Gemini Enterprise強大的AI能力，能推進業務流程的高度自動化，無縫整合企業內外部分散的各種系統資料，採用大規模建構、管理及AI代理，發揮個人、團隊和整個企業的潛力。

此外，導入SecOps鞏固企業級的資安防護能量，持續強化樺漢在工業設計、Edge AI邊緣運算、雲端整合與設計製造的領先核心技術，保護企業在數位轉型過程，有效回應全球客戶多元需求，提供客戶更全方位資安、情安防護。

樺漢董事長朱復銓表示，透過Gemini Enterprise，在既有的設計製造實力上，結合Edge AI邊緣運算與雲端智慧平台，樺漢科技亞太營運總部子公司Nera Telecommunication，將全力推動AI資安管理升級，大幅提升產品價值與行銷動能。

針對導入AI代理後的效益，樺漢總經理蔡能吉表示，首先是客戶滿意度上升，這是從經營績效上看不到的無形價值。樺漢在全球多個區域設有製造基地，透過AI代理可以做出更準確的決策。

此次策略性合作，樺漢預期將帶來多重效益，涵蓋提升員工生產力，透過自動化資訊蒐集、流程最佳化，讓團隊實現效能提升；強化資安韌性，透過AI驅動的威脅偵測與自動化應變，全面提升企業資安防護等級；加速決策與執行力， AI協助數據分析與情境模擬，加速企業策略落地；激發創新與創意，讓研發與設計部門更快整合AI，推動新產品與新服務發展。