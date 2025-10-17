快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復節連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

樺漢揪 Google 導入 AI

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
樺漢董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影
樺漢董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影

工業電腦大廠樺漢（6414）與大股東Google昨（16）日宣布策略合作，樺漢全面導入Google Cloud Gemini Enterprise與Google Security Operations Enterprise Plus（SecOps）解決方案，帶領集團推動AI資安策略的雙軌核心。樺漢預計合作將提升員工生產力、強化資安韌性等四大效益。

樺漢表示，透過Gemini Enterprise強大的AI能力，能推進業務流程的高度自動化，無縫整合企業內外部分散的各種系統資料，採用大規模建構、管理及AI代理，發揮個人、團隊和整個企業的潛力。

此外，導入SecOps鞏固企業級的資安防護能量，持續強化樺漢在工業設計、Edge AI邊緣運算、雲端整合與設計製造的領先核心技術，保護企業在數位轉型過程，有效回應全球客戶多元需求，提供客戶更全方位資安、情安防護。

樺漢董事長朱復銓表示，透過Gemini Enterprise，在既有的設計製造實力上，結合Edge AI邊緣運算與雲端智慧平台，樺漢科技亞太營運總部子公司Nera Telecommunication，將全力推動AI資安管理升級，大幅提升產品價值與行銷動能。

針對導入AI代理後的效益，樺漢總經理蔡能吉表示，首先是客戶滿意度上升，這是從經營績效上看不到的無形價值。樺漢在全球多個區域設有製造基地，透過AI代理可以做出更準確的決策。

此次策略性合作，樺漢預期將帶來多重效益，涵蓋提升員工生產力，透過自動化資訊蒐集、流程最佳化，讓團隊實現效能提升；強化資安韌性，透過AI驅動的威脅偵測與自動化應變，全面提升企業資安防護等級；加速決策與執行力， AI協助數據分析與情境模擬，加速企業策略落地；激發創新與創意，讓研發與設計部門更快整合AI，推動新產品與新服務發展。

樺漢科技 AI 資安

延伸閱讀

Google Cloud：78%台企採AI代理 高於亞太平均

央廣五星旗駭客案 議員爆：廠商也曾承包北市網站建置

Google 要蓋印度資料中心 投資150億美元

治療師在醫院電腦加掛外部程式 輔大醫院今以危害資安解雇他

相關新聞

樺漢揪 Google 導入 AI

工業電腦大廠樺漢（6414）與大股東Google昨（16）日宣布策略合作，樺漢全面導入Google Cloud Gemi...

盛群煙霧報警應用 火熱

微控制器廠盛群（6202）於昨（16）日舉行新產品發表會，總經理蔡榮宗透露，煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關...

敦吉2025年拚連五年賺半股本

零組件暨通路商敦吉 （2459）今年前三季獲利小幅增長，法人預期，公司今年全年獲利表現應可延續佳績，連續五年都賺超過半個...

就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

富邦證獲金融雙獎

在金融業加速轉型的浪潮中，富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲「永續金融獎（非金控類）金質獎」及...

富邦證 AI 客服 從「回答你」到「理解你」

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。