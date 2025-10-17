敦吉2025年拚連五年賺半股本

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

零組件暨通路商敦吉 （2459）今年前三季獲利小幅增長，法人預期，公司今年全年獲利表現應可延續佳績，連續五年都賺超過半個股本。

敦吉第3季營收12.5億元，季增6％，年減6％，受惠營收穩健成長及成本支出控管得宜，單季毛利率31.79％，歷史次高，稅後淨利1.74億元，季增13％，年增22％，每股純益1.62元。

敦吉今年累計前三季合併營收為36億元，去年同期製造及驗證事業群客戶拉貨力道強勁，墊高基期，今年同期業績年減9％。累計前三季稅後淨利4.73億元，年增5％，每股純益4.39元。

敦吉製造事業群在前三季穩定貢獻其超過五成營收與七成以上獲利，在前三大產品中，音圈馬達占比超過25％，連接器占比超過8％，繼電器占比也超過6％。

展望營運，敦吉指出，製造事業群會在擴大經濟規模、創造產品價值、開發新產品，及提升市占四面向持續推展。驗證事業群持續觀察汽車領域的V2I、V2V、V2P、V2N應用發展趨勢，投入車載電子產品的EMC與RF檢測能力，並關注6G手機、低軌衛星通訊及Wi-Fi 8等檢測領域。

