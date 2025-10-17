華碩新掌機 在台開賣

華碩（2357）昨（16）日宣布，與微軟聯名合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列正式在台上市，此前，華碩已開放新機預購，僅預購三天熱銷即突破千台，並多次登上熱搜關鍵字。隨著新機上市，法人看好有望為華碩本季電競業務再添動能。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，ROG Xbox Ally在短時間內締造銷售佳績，顯見市場對這款結合Xbox與Windows PC雙平台優勢的電競掌機高度期待。

ROG Xbox Ally系列全白款及高階經典黑色款的台版官方建議售價分別為21,999元、29,999元，均內建Windows 11作業系統，可暢玩Xbox Game Pass及各大平台遊戲，搭配直覺操作的Game Bar與ROG獨家震動回饋技術，讓沉浸感更強。

華碩今年持續看好電競業務增長動能，共同執行長許先越先前指出，今年上半年PC業務成長主要來自電競及商用市場，其中，電競營收年增四成、商用PC年增45%。