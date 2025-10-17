快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

華碩新掌機 在台開賣

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）昨（16）日宣布，與微軟聯名合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列正式在台上市，此前，華碩已開放新機預購，僅預購三天熱銷即突破千台，並多次登上熱搜關鍵字。隨著新機上市，法人看好有望為華碩本季電競業務再添動能。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，ROG Xbox Ally在短時間內締造銷售佳績，顯見市場對這款結合Xbox與Windows PC雙平台優勢的電競掌機高度期待。

ROG Xbox Ally系列全白款及高階經典黑色款的台版官方建議售價分別為21,999元、29,999元，均內建Windows 11作業系統，可暢玩Xbox Game Pass及各大平台遊戲，搭配直覺操作的Game Bar與ROG獨家震動回饋技術，讓沉浸感更強。

華碩今年持續看好電競業務增長動能，共同執行長許先越先前指出，今年上半年PC業務成長主要來自電競及商用市場，其中，電競營收年增四成、商用PC年增45%。

電競 華碩 Xbox

延伸閱讀

3大手搖跨界聯名！「茶湯會、特．好喝、Mr. WISH」邊喝邊變美還能收藏 電競、保養、萌系一次看

華碩電競掌機 ROG Xbox Ally 銷售開紅盤 預購三天熱銷破千台

華碩進擊 AI 伺服器業務

華碩新一代 B300 伺服器、AI 工廠亮相 OCP 助攻下半年營收

相關新聞

樺漢揪 Google 導入 AI

工業電腦大廠樺漢（6414）與大股東Google昨（16）日宣布策略合作，樺漢全面導入Google Cloud Gemi...

盛群煙霧報警應用 火熱

微控制器廠盛群（6202）於昨（16）日舉行新產品發表會，總經理蔡榮宗透露，煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關...

敦吉2025年拚連五年賺半股本

零組件暨通路商敦吉 （2459）今年前三季獲利小幅增長，法人預期，公司今年全年獲利表現應可延續佳績，連續五年都賺超過半個...

就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

富邦證獲金融雙獎

在金融業加速轉型的浪潮中，富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲「永續金融獎（非金控類）金質獎」及...

富邦證 AI 客服 從「回答你」到「理解你」

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。