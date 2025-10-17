Gogolook 助凱基證打詐

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

信任科技服務商Gogolook（6902）接單報捷，旗下AI防詐解決方案獲得凱基證券採用，為後市增添動能。

凱基證券表示，已於官網反詐騙專區內，導入Gogolook AI防詐情資服務（Anti-Scam Intelligence），提供凱基證券投資人免費查詢陌生電話與網站的風險與安全性，強化金融業防詐綜效與公平待客效益，成為國內首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商。

Gogolook目前擁有東南亞與東亞最大電話號碼資料庫，結合全球防詐聯盟GASA及ScamAdviser等各國合作夥伴數千萬量級詐騙網站資料庫提供網域資料，作為AI模型訓練與防詐研發的重要基礎，模擬詐騙集團的攻擊樣態，提前攔阻威脅。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，Gogolook的防詐業務具備多元的商業模式，包括自有產品Whoscall直接服務用戶，並提供企業或政府機構AI防詐解決方案、AI商譽服務。

Gogolook前三季營收7.47億元，創同期新高，年增20.7%。展望未來，由於消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務皆持續擴張，下半年營收有望加速成長，2025年全年營收成長可望優於產業平均，續創新高。

凱基證 Gogolook 詐騙集團

