統一官方旗艦店 上線

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

2025-10-17 00:40