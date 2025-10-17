快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

統一官方旗艦店 上線

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

統一（1216）去年至今布局電商業務，雙11展現成績。統一與Yahoo合資台灣電子商務昨（16）日宣布近七年最大改版，推出全新購物首頁，多家知名品牌旗艦店全新進駐，新設統一企業官方旗艦店，上架逾千項商品。

Yahoo台灣電子商務執行長黃吉樂表示，與統一集團合資滿周年，Yahoo台灣電子商務邁入轉型關鍵時刻，致力於打造「更聰明、更快速、更具價值」電商新體驗。包括深度串連統一集團uniopen會員生活圈，持續推出AI創新應用，打造下一代電商平台。

Yahoo台灣電子商務串連統一集團uniopen會員生活圈，在商品、會員與通路等關鍵面向積極展開合作，Yahoo購物持續引進統一集團旗下人氣食品、美妝與日用品牌，今年5月開放全台逾1,900萬個uniopen帳號與Yahoo購物中心綁定，打通跨平台點數兌換，更喚醒近三成非活躍用戶，推升平台流量與交易動能。

Yahoo 統一集團 電子商務

延伸閱讀

穩居掛牌ETF之最！隨台積電水漲船高 0050基金規模創8261億新高

憂鐵路警、捷運警報案分不清 綠委籲設「軌道警察」統一

網家攜小七 備戰雙11檔期

統一推洋芋片 拚年銷億元

相關新聞

樺漢揪 Google 導入 AI

工業電腦大廠樺漢（6414）與大股東Google昨（16）日宣布策略合作，樺漢全面導入Google Cloud Gemi...

盛群煙霧報警應用 火熱

微控制器廠盛群（6202）於昨（16）日舉行新產品發表會，總經理蔡榮宗透露，煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關...

敦吉2025年拚連五年賺半股本

零組件暨通路商敦吉 （2459）今年前三季獲利小幅增長，法人預期，公司今年全年獲利表現應可延續佳績，連續五年都賺超過半個...

就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

富邦證獲金融雙獎

在金融業加速轉型的浪潮中，富邦證券以穩健策略與創新實力，在「2025財訊金融獎」中榮獲「永續金融獎（非金控類）金質獎」及...

富邦證 AI 客服 從「回答你」到「理解你」

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。