電信三雄雙11促銷戰 開打

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電商年度大戲雙11將至，電信三雄優惠促銷案搶先開跑，大搶客戶。中華電信（2412）推出周周抽iPhone 17 Pro、Switch 2，抽中華電信Energy《ALL IN 全面進擊》演唱會門票及限量周邊；台灣大強打「好速專案」，月租41折起，抽iPhone 17 Pro、送mo幣；遠傳祭限時優惠，BOSE藍牙喇叭下殺只要10元 ，iPhone Air零元起帶回家。

中華電表示，網路門市推出「雙11狂BUY購物節」，11月14日前，新申請行動精采5G指定贈點方案，最高送16,000點；新申請光世代100M（含）以上指定方案，最高送4,500點、升速最高送2,800點。

另外，新申請MOD+指定餐包最高享Hami Point 800點回饋，國際漫遊日韓秋遊專案每GB最低60元起，周周抽iPhone 17 Pro 256GB、Switch 2主機+瑪利歐賽車世界同捆組，VIP加碼抽中華電信Energy《ALL IN 全面進擊》明年1月10日演唱會雙人門票及限量周邊、中職總冠軍賽周邊、餐飲即享券。

台灣大強打「好速專案」六周年限時優惠回饋，即日起至10月31日，申辦「好速成双」指定方案，月租41折優惠，5G行動上網搭配1Gbps光纖雙網，再加贈總價值逾萬元、橫跨AI應用與影音娛樂等領域的數位加值服務，豪華家電零元帶回家；申辦「好速加掛」指定專案，每日33元起。

遠傳宣布，網路門市即日起推出多項限時優惠，新申辦、攜碼或老客戶續約，申辦指定4G／5G方案，除享有加碼流量外，還有熱門3C家電，最低零元起帶回家。

中華電信 4G iPhone

