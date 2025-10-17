致伸、松下合攻邊緣運算

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
致伸董事長潘永中。聯合報系資料照
致伸（4915）搶攻AI商機大躍進，昨（16）日宣布與日本科技大廠松下（Panasonic）集團企業合作，共同開發新一代邊緣AI攝影機，鎖定醫療照護、智慧製造等終端應用。

致伸表示，此案是與松下轉投資日本新創AI公司Vieureka策略合作，結合致伸的高效能AI攝影機與Vieureka軟體平台，提供具備進階影像處理與遠端管理能力的完整解決方案，搶攻邊緣AI運算商機。

Vieureka前身為松下的研發部門，2022年獨立分拆出來，並陸續獲得松下控股、日本JVC Kenwood以及美國創投公司WiL的投資，主要產品為邊緣AI運算解決方案與相關平台建置。

根據Vieureka官網介紹，Vieureka平台內建神經運算單元（NPU），具備低功耗、高效能的電腦視覺處理能力，並支援安全遠端管理與AI模型更新、訓練與參數調整。

據悉，雙方此項合作目的是強化邊緣AI攝影機效能，同時建立遠端管理的與標準化機制，藉此廣泛應用於醫療照護、智慧製造等多元場域，協助客戶提升現場運作效率。

致伸表示，這次合作結合致伸的硬體優勢與Vieureka的AI平台，將助益致伸打造更靈活、更智慧的全球解決方案，推動邊緣AI技術普及化，並積極搶攻市場商機。

致伸前三季營收452.38億元，年增0.5%。展望未來，致伸目前正積極投入機器人、工控解決方案與AI等新事業，部份業務已與客戶展開密切合作中，藉此打造新的成長引擎。

法人預估，致伸今年營收約年增1%，每股純益有望年增9%、達6.12元，明年每股純益將年增13%，來到6.91元。

AI 致伸 平台

