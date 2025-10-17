正文攜輝達 搶 AI 商機

網通大廠正文（4906）首度攜手輝達搶攻AI商機，將採用輝達模組打造AI BOX，切入垂直產業領域；另外，正文也搶進當紅的800G領域，推出800GLPO次世代光模組，搶進資料中心應用，預期新品效益明年浮現。

正文執行董事楊正任指出，該公司積極切入AI商機，攜手輝達，推出搭載輝達模組的MoAI Router與AI Box等產品，支援邊緣運算與人工智慧應用，搶進智慧家庭、智慧企業及新興AI服務的部署需求。

正文的AI Box已經攜手德煌生醫科技研發，打造AI平台Dr.AI，整合語音轉文字（STT）、自動生成病歷（SOAP）與虛擬醫師MoAI Avatar，讓AI醫療輔助系統更貼近臨床應用。

楊正任舉例，過往超商、加油站、工廠等均設置攝影機，但一般都是事後回放，正文AI BOX搭載邊緣運算，可以直接升級所有攝影機功能，就像設置一個AI大腦，手腳（攝影機等終端產品）也一併升級，危險事件發生馬上就會告警，近期已經積極與各地系統整合（SI）業者合作，先布局垂直產業市場，未來瞄準智慧家庭。另外，看好AI應用蓬勃發展驅動AIDC需求，正文也推出800G線性驅動可插拔光模組（LPO），整合雷射、調變器與光學訊號處理（OSP）。

楊正任指出，新一代光纖模組是可為新一代AI與雲端資料中心提供高速、穩定的光學連線能力，將陸續推出800G、1.6T的光纖模組，攜手代工客戶搶進AIDC商機，明年可望開始出貨。

正文近年轉型切入電信直供市場，目前來自電信客戶貢獻營收超過六成，但切入電信直供，影響代工客戶，也進入客戶轉換陣痛期，前三季營收129億元，年減33.9%；上半年毛利率12.7%，但第2季受匯損影響，每股淨損0.82元。

楊正任分析，搶進電信直供，客戶轉換，對營收造成影響，但也帶動毛利率水準，第2季單季毛利率來到13.4%，預估陣痛期影響至明年上半年，但隨著毛利率提升，獲利可望先回溫，除歐美電信客戶外，也切入印度市場FWA、RMDU產品開始出貨，明年可望穩定成長。