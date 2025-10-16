零組件暨通路商敦吉 前三季 EPS 4.39元

零組件暨通路商敦吉（2459）公布前三季獲利小增，每股純益為4.39元。

敦吉第3季合併營收為12.5億元，較上一季成長6%，年減6%，受惠於營收穩健成長及成本支出控管得宜，第3季毛利率達31.79%，為歷史次高表現，稅後淨利為1.74億元，季增13%，年增22%，每股純益為1.62元。

敦吉累計前三季累計合併營收為36億元，年減9%，在前三大產品中，音圈馬達占比25.53%，連接器占比8.49%，繼電器占比6.18%，累計稅後淨利為4.73億元，年增5%，每股稅後純益為4.39元。

展望未來營運，敦吉指出，製造事業群在四面向持續推展，包括擴大經濟規模、創造產品價值、開發新產品，以及提升市占率。

驗證事業群持續觀察汽車領域中的 V2I、V2V、V2P、V2N 的應用發展趨勢，積極投入車載電子產品的EMC與RF檢測能力，並關注6G手機、低軌衛星通訊及Wi-Fi 8等檢測領域。因應AI伺服器產品檢測要求，該公司也擴充場地能量，以符合AI伺服器相關產品檢測。

至於通路事業群，則在醫療產業方面導入新產品與醫用小型馬達、再生醫療相關耗材等。在AI應用市場方面布局無人機、機器人、Server Power市場等；在材料供應方面，布局光學、車載、散熱、PPS、電池、醫療等應用。