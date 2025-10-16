鴻海上市34年 配息8,500億

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（15）日表示，鴻海1991年股票掛牌上市，當時市值30億元，今年市值超過3兆元，成長超過850倍；這段期間內，鴻海營收成長3,000倍，獲利成長750倍，成為台灣最大民營企業，年營收逾7億元，粗估鴻海借款1元，可做12元生意，若無台灣資本與金融市場支持，不太可能達成。

鴻海跨國布局也獲得資本支持。他表示，鴻海在資本市場募集1,360億元，從1991年至2024年，營收成長3,000倍，獲利成長750倍，累積發放的現金股利超過8,500億元，成長的成果也都有回饋給股東。

台灣首創國家級金融盛事「臺灣週」昨天登場，劉揚偉以「產業龍頭資本策略 加速成長布局全球」為題，發表專講。劉揚偉指出，大家都說鴻海是電子代工龍頭，事實上，鴻海不只是做代工製造，更是管人、管錢和管供應鏈，鴻海長期資金約2,600億元，用來做長期投資，其中資本支出約1,360億元，發放現金股利約750億元、長期投資180億元。

短期資金方面，透過短期借貸5,000多億元作為營運資金，以目前年營收規模超過7兆元估算，鴻海利用1元可以做到12元生意。

全球化布局方面，劉揚偉指出，鴻海自1985年便前進美國，1988年進入中國大陸，2006年拓展至印度，近年海外布局持續擴大。過去四年來，鴻海的廠區數從137個達到如今約233個，資本支出則在過去四年成長超過40%。人力方面，劉揚偉表示，過去鴻海高峰時期總員工數曾達130萬人，現在約93萬人，主要是導入自動化後提升效率、降低人力需求。