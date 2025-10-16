快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

志聖2025年前三季獲利創高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
志聖董事長梁茂生。記者尹慧中攝影
志聖董事長梁茂生。記者尹慧中攝影

PCB半導體設備商志聖（2467）昨（15）日公布自結前三季營收、累計淨利與每股純益等數字；前三季自結合併營收達43.55億元，年增25.1%，創同期新高。前三季稅後純益5.69億元，年增8.6%，是同期新高，前三季自結每股純益3.78元，也是歷來最佳。

志聖第3季營收15.36億元，為史上最高紀錄，第3季稅後純益2.11億元，季增2.1%，年增27.9%，為近三年同期新高，單季自結每股純益1.41元。志聖轉型成果逐漸發酵，今年前三季營收超越2021年同期的42.43億元與2018年42.07億元，展現穩健的雙軸動能。

法人指出，志聖的成長主軸分別為「先進封裝設備」與「PCB HDI製程設備」，隨著台積電CoWoS、SoIC擴產與AI伺服器需求上升，加上AI應用高階PCB投資復甦，雙成長動能驅動營收再創高峰。展望第4季，志聖將持續受惠AI供應鏈拉貨與G2C聯盟協同效應，全年營收挑戰新里程碑。

志聖近年轉型有成，關鍵推手是總經理梁又文率領的團隊，他昨天受邀分享，隨著志聖邁入60歲，志聖攜手聯盟夥伴，向輝達、應用材料等企業看齊，希望未來有機會成為超過千億元的世界級台灣設備公司，並對產業有所貢獻。

他說，志聖和輝達都是1999年上市，應用材料也是，40年後志聖成長34倍，應用材料成長1,000倍、輝達成長1,700倍，如今他接棒，只是下一步成長的開始。

志聖 營收

延伸閱讀

輝達進駐北士科卡關 新壽挑釁北市府辦動工典禮？知情人士回應

整理包／輝達台灣總部難產！北士科用地喬不攏 北市府分手新壽為何卡關？

輝達進駐北士科卡關！侯漢廷曝北市府可2招應對 慎防「特意杯葛」

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

相關新聞

台積電收1465元改寫歷史新高 外媒：AI晶片缺貨「需求勝過恐懼」

晶圓代工龍頭台積電（2330）15日再次站上歷史新高、收在歷史高點1,465元，上漲40元，漲幅2.81%，成交量約4....

光寶號召供應鏈 攻美國製造

光寶（2301）強攻美國製造。光寶雲端基礎設施系統與平台事業群總經理張坤松14日表示，擬在德州斥資二、三十億元擴大購地，...

志聖2025年前三季獲利創高

PCB半導體設備商志聖（2467）昨（15）日公布自結前三季營收、累計淨利與每股純益等數字；前三季自結合併營收達43.5...

智邦總經理 李訓德升任

網通大廠智邦（2345）昨（15）日公告總經理石軍卸任，由產品生產暨營銷運籌中心資深副總李訓德接任總座職務，即日起生效。

毅嘉第3季 EPS 0.6元

機構件廠毅嘉（2402）昨（15）日公告第3季稅後純益1.85億元，季減10%，年減19.1%，每股純益0.6元；前三季...

晶技9月每股稅前盈餘0.68元 健和興9月 EPS 0.21元

石英元件廠晶技（3042）昨（15）日公告自結9月歸屬母公司獲利2.32億元，年增15.1%，單月每股稅前盈餘0.68元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。